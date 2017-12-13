Taraftar kötü sonuçlar nedeniyle dava açtı
Süper Lig ekibi E.Yeni Malatyaspor’da son haftalarda alınan kötü sonuçlar taraftarın sabrını taşırdı. Sarı-kırmızılı renklere gönül vermiş bir taraftar daha önce örneğine pek rastlanmamış bir olaya imza atarak, alınan başarısız sonuçlardan dolayı kulüp başkanı, yönetim, teknik heyet ve futbolcular hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na dilekçe vererek şikayetçi oldu.
İstanbul'da yaşayan Yüksel Karakaş isimli E.Yeni Malatyaspor taraftarı, takımına çok konuşulacak bir dava açtı. Karakaş, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikayet dilekçesinde E.Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, yönetim kurulu, Teknik Direktör Erol Bulut ve tüm futbolculardan son haftalardaki kötü futbol ve yenilgilerden dolayı şikayetçi oldu.
Sıra dışı taraftarın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede, Süper Lig takımı E. Yeni Malatyaspor'un taraftarı olduğu, takımının son haftalarda aldığı yenilgilerinden dolayı çok üzüldüğü, bu kötü tablodan Başkan Adil Gevrek, yönetim kurulu, ayrıca takımı yanlış oynatan Erol Bulut ve sahada aldığı paraların karşılığını vermediğini düşündüğü 18 futbolcunun sorumlu olduğu ifadeleri yer alıyor. Türkiye'nin en ilginç davasıyla ilgili nasıl bir karar çıkacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.
Sıra dışı taraftarın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede, Süper Lig takımı E. Yeni Malatyaspor'un taraftarı olduğu, takımının son haftalarda aldığı yenilgilerinden dolayı çok üzüldüğü, bu kötü tablodan Başkan Adil Gevrek, yönetim kurulu, ayrıca takımı yanlış oynatan Erol Bulut ve sahada aldığı paraların karşılığını vermediğini düşündüğü 18 futbolcunun sorumlu olduğu ifadeleri yer alıyor. Türkiye'nin en ilginç davasıyla ilgili nasıl bir karar çıkacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:10
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Beşiktaş'ın yıldızı geliyor!
Toplam 5
Yorum
Nirvana Ba Beşiktaşa Pektemekden daha mı faydalı olacak ? Bunu iyi düşünmek lazım . 3 . santrafor olarak Pektemek yeterli .
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2 stoper adayı
Toplam 4
Yorum
tsli doriayı alsak çok iyi olur bence hem genç hem yetenekli.
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Özbek'e yapılan şok hareketten hemen önce! İşte o an!
Toplam 2
Yorum
salih az bile söylemiş fatih altaylı
Taraftar kötü sonuçlar nedeniyle dava açtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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