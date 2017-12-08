 Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi ağırlıyor – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    , Göztepe'yi ağırlıyor

    Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi ağırlıyor

    Evkur , Süper Lig'in 15. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.

    Yeni Malatya Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

    İlk kez mücadele ettiği ligde 14 haftada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Malatya ekibi, 16 puanla 13. sırada bulunuyor.

    Ligde geride kalan 4 haftada 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan ve bu karşılaşmalarda gol atma başarısı gösteremeyen sarı-siyahlılar, taraftarının desteğiyle Göztepe'yi yenerek, galibiyet hasretine son vermek istiyor.

    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:10
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