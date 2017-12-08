Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi ağırlıyor
Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
İlk kez mücadele ettiği ligde 14 haftada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Malatya ekibi, 16 puanla 13. sırada bulunuyor.
Ligde geride kalan 4 haftada 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan ve bu karşılaşmalarda gol atma başarısı gösteremeyen sarı-siyahlılar, taraftarının desteğiyle Göztepe'yi yenerek, galibiyet hasretine son vermek istiyor.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:10
-
Bayern Münih'ten Beşiktaş'a mesaj!
Toplam 3
Yorum
carsi09 iste iste sen haynkes senin de hizli kaliteli elemanlarin var ama defansin eski defans degil cok acik veriyorsun.Kartal affetmez unutma
-
2019-20'de 2. torba garanti
Toplam 8
Yorum
GÖKHAN S Arkadaş maçları commodor 64 ten izliyor
-
Türk futbolunda sorun yöneticiler
Toplam 5
Yorum
guşguş Türk futbolunda tek sorun agzından cıkanı kulagı duymayan ve aynı zamanda hic bir başarısı olmadan sabahtan akşama kadar tv.lerde konuşanlar
Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi ağırlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.