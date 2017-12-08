Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi ağırlıyor

Yeni Malatya Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

İlk kez mücadele ettiği ligde 14 haftada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Malatya ekibi, 16 puanla 13. sırada bulunuyor.

Ligde geride kalan 4 haftada 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan ve bu karşılaşmalarda gol atma başarısı gösteremeyen sarı-siyahlılar, taraftarının desteğiyle Göztepe'yi yenerek, galibiyet hasretine son vermek istiyor.