“Transferde son kararı ben veririm”
E.Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, transferde tek yetkili kendisi olduğu yolundaki iddialara tepki göstererek “Transferde tüm detayları konuşuruz ve son kararı ben veririm. Transferi elbette ki ben yaparım” dedi.
"Transferler kulübe zarar vermedi"
Transferlerde uyum sorunu yaşadıklarını kaydeden Gevrek "Şimdi size bir istatistik vereyim. Türkiye'de ortalama her kulüp 10 ila 15 arası transferler yapıyor. Bizim de 15 transferimiz oldu. Bu transferlerin başarısız olduğu ve kulübü zarara uğrattığım konuşuluyor. Bakın Galatasaray 12 transfer yaptı, 9 tanesi oynuyor, Fenerbahçe 13 transfer yaptı 8'i oynuyor, Trabzonspor 18 transfer yaptı sadece 6'sı oynuyor, Sivasspor 16 transferden 8'i oynuyor. Evkur Yeni Malatyaspor 15 transfer yaptı ve bunların 8-9'u oynuyor. Bu nedenle transferde başarısız değiliz, ama öz eleştiri yapmak gerekirse ben de bu takımın bir taraftarı olarak almış olduğumuz bütün oyunculardan daha fazla performans bekliyorum. Onlarla bire birde fazlası ile ilgilendiğini bizzat gördüğüm hocama ve oyuncularımıza güveniyorum. Takımımız yeni ve uyum sorununu da düşünürsek riske girmeden hareket etmek en doğrusu. Zaten dünyanın hiçbir yerinde yapılan transferlerin hepsinde yüzde yüz başarı sağlandığı görülmemiştir" ifadelerini kullandı.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:15
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''Kazanacağız. Çünkü biz Galatasarayız!''
Toplam 5
Yorum
misafir 9 puan ilerdesin, 3 maçta liderliği veriyorsun. Hangi akıl Tudor'u tutuyor. Akıl tutulması bu. Ben olsam aynı gece biletini keserim.
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 40
Yorum
Haydar TFF nin bu ceza sistemine yargı yolu kapalı mı? Verilen binlerce çifte standart kararın sorumlularına TAZMİNAT davası açılamıyor mu?
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Beşiktaş'ın rakibi kim olur?
Toplam 7
Yorum
En umutlu olduğum takım 2001 Gs ve 2008 Fb çeyrek final takımları çok iyi idi. Bjk 2008 Fb rekorunu kırdı. Bu takım Fb gibi çeyrek final ilk maçı kazanabilir.
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