 “Transferde son kararı ben veririm” – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    “Transferde son kararı ben veririm”

    “Transferde son kararı ben veririm”

    E. Başkanı , transferde tek yetkili kendisi olduğu yolundaki iddialara tepki göstererek “Transferde tüm detayları konuşuruz ve son kararı ben veririm. Transferi elbette ki ben yaparım” dedi.

    Malatya'da aylık olarak yayımlanan bir spor dergisine açıklamalarda bulunan Evkur Başkanı , kamuoyunda transferde tek yetkili olduğu yönündeki eleştirilere cevap vererek,"Yapılan transferlerde tek başıma benim hareket ettiğim doğru değildir. Türkiye'de bana bir tane takım gösterin transfer yaparken yönetim kurulu oy birliği alınarak hoca ve futbolcu transferi yapıyor olsun. Her kulüpte olduğu gibi bizimde bir transfer komitemiz var. Transfer komitesinin başında da ben varım. Tüm detaylar konuşulup ortak karar verildikten sonra son kararı ben veririm ve doğal olanda budur. Yönetim kuruluna transferlerin tüm maliyetleri ve detayları paylaşılmıştır. Bu konunun üzerine bu kadar gitmek iyi niyetli yapılan bir davranış değil, takımımızı ve kulübümüzü zedeleyecek bu tür iftiraları asla kabul edemeyiz" dedi.

    "Transferler kulübe zarar vermedi"
    Transferlerde uyum sorunu yaşadıklarını kaydeden Gevrek "Şimdi size bir istatistik vereyim. Türkiye'de ortalama her kulüp 10 ila 15 arası transferler yapıyor. Bizim de 15 transferimiz oldu. Bu transferlerin başarısız olduğu ve kulübü zarara uğrattığım konuşuluyor. Bakın Galatasaray 12 transfer yaptı, 9 tanesi oynuyor, Fenerbahçe 13 transfer yaptı 8'i oynuyor, Trabzonspor 18 transfer yaptı sadece 6'sı oynuyor, Sivasspor 16 transferden 8'i oynuyor. Evkur Yeni Malatyaspor 15 transfer yaptı ve bunların 8-9'u oynuyor. Bu nedenle transferde başarısız değiliz, ama öz eleştiri yapmak gerekirse ben de bu takımın bir taraftarı olarak almış olduğumuz bütün oyunculardan daha fazla performans bekliyorum. Onlarla bire birde fazlası ile ilgilendiğini bizzat gördüğüm hocama ve oyuncularımıza güveniyorum. Takımımız yeni ve uyum sorununu da düşünürsek riske girmeden hareket etmek en doğrusu. Zaten dünyanın hiçbir yerinde yapılan transferlerin hepsinde yüzde yüz başarı sağlandığı görülmemiştir" ifadelerini kullandı.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:15
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