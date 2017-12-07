Gündüz, son haftalarda çok iyi mücadele ettiklerini ancak galibiyete ulaşamadıklarını belirtti.

Uzun süredir taraftarlarına 3 puan sevinci yaşatamadıklarını aktaran Gündüz, şöyle konuştu:

"İyi mücadele ediyoruz ancak sonuca ulaşamıyoruz. Futbolcularımız elinden gelenin fazlasını sahaya yansıtıyor. Üzerimizdeki bu şansızlığı Göztepe maçında kıracağız inşallah. Galibiyet hasretimizi sona erdirmek istiyoruz. Tüm taraftarlarımızı cumartesi günü oynanacak karşılaşmaya davet ediyorum. Her zaman olduğu gibi bu karşılaşmada da en büyük gücümüz onlar."

Hakem hatalarına da değinen Gündüz, bu sebepten dolayı çok puan kaybettiklerini öne sürerek, bu durumun bir an önce sona ermesi gerektiğini sözlerine ekledi.