"Galibiyet hasretimizi sona erdirmek istiyoruz"
Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un asbaşkanı ve basın sözcüsü Erdal Gündüz, Göztepe ile 9 Aralık Cumartesi günü oynayacakları maçı kazanarak, galibiyet hasretine son vermek istediklerini söyledi.
Gündüz, son haftalarda çok iyi mücadele ettiklerini ancak galibiyete ulaşamadıklarını belirtti.
Uzun süredir taraftarlarına 3 puan sevinci yaşatamadıklarını aktaran Gündüz, şöyle konuştu:
"İyi mücadele ediyoruz ancak sonuca ulaşamıyoruz. Futbolcularımız elinden gelenin fazlasını sahaya yansıtıyor. Üzerimizdeki bu şansızlığı Göztepe maçında kıracağız inşallah. Galibiyet hasretimizi sona erdirmek istiyoruz. Tüm taraftarlarımızı cumartesi günü oynanacak karşılaşmaya davet ediyorum. Her zaman olduğu gibi bu karşılaşmada da en büyük gücümüz onlar."
Hakem hatalarına da değinen Gündüz, bu sebepten dolayı çok puan kaybettiklerini öne sürerek, bu durumun bir an önce sona ermesi gerektiğini sözlerine ekledi.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:49
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Trabzonspor'dan Şanlıurfaspor'a kınama
Toplam 3
Yorum
yavuz efe senin haddinmi şanlıurfa külübünü kınamak sen kimsin trabzonun adına konuşma işin aslını öğren ve konuş yargı var dimi trabzonun mini ynetic
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Seninleyiz Mertcan
Toplam 5
Yorum
yavuz efe mertcan olayı biraz abartıldı işin aslını bilmeden tek tarafı dinlemek karşı tarafı suçlamak maalesef türkiyede moda işin aslını bil ve yaz
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Fenerbahçe ile Bursaspor 97. randevuda
Toplam 4
Yorum
1907 GENÇ FBLİ BEKLE YENER HAKEMLER GEÇEN YILKİ GİBİ SON DAKKA UYDURUK PENALTISI VERİRSE OLUR . O REZİL AHLAKSIZ PENALTIYLA LİGDEN KOPARILDIK YAZIK GÜNAH
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