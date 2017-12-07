 "Galibiyet hasretimizi sona erdirmek istiyoruz" – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    "Galibiyet hasretimizi sona erdirmek istiyoruz"

    "Galibiyet hasretimizi sona erdirmek istiyoruz"

    Süper Lig ekiplerinden Evkur 'un asbaşkanı ve basın sözcüsü , Göztepe ile 9 Aralık Cumartesi günü oynayacakları maçı kazanarak, galibiyet hasretine son vermek istediklerini söyledi.

    Gündüz, son haftalarda çok iyi mücadele ettiklerini ancak galibiyete ulaşamadıklarını belirtti.

    Uzun süredir taraftarlarına 3 puan sevinci yaşatamadıklarını aktaran Gündüz, şöyle konuştu:

    "İyi mücadele ediyoruz ancak sonuca ulaşamıyoruz. Futbolcularımız elinden gelenin fazlasını sahaya yansıtıyor. Üzerimizdeki bu şansızlığı Göztepe maçında kıracağız inşallah. Galibiyet hasretimizi sona erdirmek istiyoruz. Tüm taraftarlarımızı cumartesi günü oynanacak karşılaşmaya davet ediyorum. Her zaman olduğu gibi bu karşılaşmada da en büyük gücümüz onlar."

    Hakem hatalarına da değinen Gündüz, bu sebepten dolayı çok puan kaybettiklerini öne sürerek, bu durumun bir an önce sona ermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Galibiyet hasretimizi sona erdirmek istiyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN