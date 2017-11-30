Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarını İzmir’de sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılar, Akhisarspor mücadelesi hazırlıklarını bugün Buca Tesisleri'nde yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi. T.M. Akhisarspor karşılaşmasının taktiği şeklinde geçen antrenmanda Teknik Direktör Erol Bulut'un müsabakanın on birini de netleştirdiği ifade edildi. Bulut'un savunmada kadro dışı kalan Yalçın Ayhan'ın yerine Arturo Mina'ya şans vereceği öğrenildi.
E.Y Malatyaspor'da belinden hafif sakatlığı bulunan defans oyuncusu Murat Akça dışında eksik oyuncunun bulunmadığı ifade edilirken, antrenman öncesi saha topladığı oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptığı belirtilen Teknik Direktör Erol Bulut'un kupada aldıkları yenilgiyi unutup, Akhisar maçına konsantre olmaları gerektiğini söylediği bildirildi.
Sarı-kırmızılı takımın yarın yapacağı antrenmanın ardından maçın oynanacağı Manisa'ya geçeceği bildirildi.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:37
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Volkan Demirel'e telefon atan taraftara hapis cezası!
Toplam 7
Yorum
eko peki tahrik eden her gittiği yerde saha kapattıranküfür eden millete saldıran her naneyi yiyen futbolun EN AHLAKLI ŞAHSİYETİNE CEZA YOKMU
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''VAR olsaydı Galatasaray'ı yenerdik!''
Toplam 8
Yorum
eko bilader h.alnin pozisyonuna heustaderin elle oynamasına penaltı verseydi blhanda kırmızı görmeseydi nolurdu kmn hakkı yenmiş konuşuyon hala
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Taraftar sayısı yüzde 30 arttı
Toplam 1
Yorum
1903edirne Ne demek bu yahu? Nasıl artmış? İthal taraftar mı geldi yoksa? Peki sen o zaman stada gelen taraftar sayısından bahset. O sayı arttı mı?
Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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