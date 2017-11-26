 Flaş kadro dışı kararı! – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    Flaş kadro dışı kararı!

    Flaş kadro dışı kararı!

    Beşiktaş karşılaşması sonrası Evkur Yeni Malatyaspor’da şok bir gelişme yaşandı. Acilen toplanan yönetim ve teknik heyet, sarı-kırmızılı takımın tecrübeli kaptanı ’ı kadro dışı bıraktı.

    Süper Lig'de 13 haftada 15 puan toplayan Yeni Malatyaspor'da takım kaptanı , bugün kadro dışı bırakıldı. 36 yaşındaki tecrübeli stoperin Erol Bulut ve Adil Gevrek'in ortak kararı sonrası kadro dışı bırakıldığı öğrenilirken, yönetimden herhangi bir açıklama yapılmadı.

    OLAYI DOĞRULAYAN YÖNETİM, BİLGİ VERMEDİ
    Başkan Adil Gevrek'in cuma günü tesiste bir toplantı yapmak için Malatya'ya geldiği, tesislerdeki bu toplantıya kaptan Yalçın'a haber verilmesine rağmen katılmadığı öğrenildi. Maçtan önce kriz yaratmamak için durumu kimseye bildirmeyen yönetimin, maçın ardından Erol Bulut'un da fikrini alarak bu yönde karar aldığı öğrenildi. Yalçın'ın toplantıya neden katılmadığı ise bilinmiyor.

    Kulübün takım kaptanlığını da yapan 34 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde kulüp personeli ile yaşadığı kavga sonrası gündeme gelmişti.

    Bu sezon Yeni Malatyaspor ile 13 maça çıkan Yalçın Ayhan 1 de gol atma başarısını göstermişti.

    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:34
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