Flaş kadro dışı kararı!

Süper Lig'de 13 haftada 15 puan toplayan Yeni Malatyaspor'da takım kaptanı Yalçın Ayhan, bugün kadro dışı bırakıldı. 36 yaşındaki tecrübeli stoperin Erol Bulut ve Adil Gevrek'in ortak kararı sonrası kadro dışı bırakıldığı öğrenilirken, yönetimden herhangi bir açıklama yapılmadı.



OLAYI DOĞRULAYAN YÖNETİM, BİLGİ VERMEDİ

Başkan Adil Gevrek'in cuma günü tesiste bir toplantı yapmak için Malatya'ya geldiği, tesislerdeki bu toplantıya kaptan Yalçın'a haber verilmesine rağmen katılmadığı öğrenildi. Maçtan önce kriz yaratmamak için durumu kimseye bildirmeyen yönetimin, maçın ardından Erol Bulut'un da fikrini alarak bu yönde karar aldığı öğrenildi. Yalçın'ın toplantıya neden katılmadığı ise bilinmiyor.

Kulübün takım kaptanlığını da yapan 34 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde kulüp personeli ile yaşadığı kavga sonrası gündeme gelmişti.

Bu sezon Yeni Malatyaspor ile 13 maça çıkan Yalçın Ayhan 1 de gol atma başarısını göstermişti.