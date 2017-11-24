 Biletler tükendi – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Biletler tükendi

    Biletler tükendi

    Süper Lig ekiplerinden Evkur , yarın oynayacağı Beşiktaş maçının biletlerinin tükendiği öğrenildi.

    Şampiyonlar Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla bir üst tura çıkmayı garantileyen Beşiktaş'ı ağırlayacak olmanın heyecanının yaşandığı Malatya'da, maç öncesinde müsabaka biletlerinin tükendiği bildirildi. 27 bin 44 kişilik statta; basın tribünü, localar ve protokol dışında 25 bin koltuğun satışa sunulduğu ve hepsinin satıldığı açıklanırken, Malatya Stadı'nda maç gününe kadar en az 5 özel locanın da kullanılabilecek duruma getirileceği de ifade edildi.

    Öte yandan Evkur 'un sponsorlarından Battalbey Çiğköfte Yönetim Kurulu Başkanı Sait Aybak, yarın oynanacak olan karşılaşmada stattaki tüm taraftarlara çiğköfte dürümü dağıtacaklarını söyledi.

    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:52
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