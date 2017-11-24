Biletler tükendi
Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, yarın oynayacağı Beşiktaş maçının biletlerinin tükendiği öğrenildi.
Şampiyonlar Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla bir üst tura çıkmayı garantileyen Beşiktaş'ı ağırlayacak olmanın heyecanının yaşandığı Malatya'da, maç öncesinde müsabaka biletlerinin tükendiği bildirildi. 27 bin 44 kişilik statta; basın tribünü, localar ve protokol dışında 25 bin koltuğun satışa sunulduğu ve hepsinin satıldığı açıklanırken, Malatya Stadı'nda maç gününe kadar en az 5 özel locanın da kullanılabilecek duruma getirileceği de ifade edildi.
Öte yandan Evkur Yeni Malatyaspor'un sponsorlarından Battalbey Çiğköfte Yönetim Kurulu Başkanı Sait Aybak, yarın oynanacak olan karşılaşmada stattaki tüm taraftarlara çiğköfte dürümü dağıtacaklarını söyledi.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:52
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Deniz Türüç'ün bonservisi belli oldu
Toplam 18
Yorum
elevli şimdi 2 ila 3 milyon euro edecek bir futbolcudan 10 euro istersen yabancı futbolcu sayısı neden serbest diye soegulamayaçalsın saygılarımla
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Başarının mimarı Güneş!
Toplam 6
Yorum
keşiş oyuncusu tarafından 2010 -11 sezonunda kanırtılan bir hoca olarak duygularınızı öğrenebilirmiyiz
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Başakşehir'den flaş paylaşım: Keşke...
Toplam 26
Yorum
kendi bilir rotasyonu yadırgayamayız,ingiltere başta olmak üzere büyük liglerde UEFA cup lige göre geri planda bırakılabiliyor çok zaman saygı duyuyorum
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