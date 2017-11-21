Beşiktaş maçı biletlerine yoğun ilgi
Süper Lig’in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü Malatya’da oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş müsabakasının biletlerine yoğun ilgi olduğu belirtildi.
Beşiktaş maçı biletleri, Batı Alt Tribün 50, Batı Üst 30, Doğu Alt 15, Doğu Üst 10, Güney Alt 7.5, Güney Üst 5 TL'den satılıyor.
Malatyalı taraftarların, 25 Kasım Cumartesi günü oynanacak E. Yeni Malatyaspor - Beşiktaş müsabakasının biletlerine internet satışının yanı sıra, yeni stadyum önü, İnönü Stadyumu ve Eski Belediye Meydanı'ndaki gişelerden ulaşabileceği öğrenildi.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 13:14
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Tudor neden gönderilmedi?
Toplam 8
Yorum
alper sayın özbek tudorsuz para tudor gider, tudorla beraber devam ederseniz para şampiyonluk avrupa başkanlık gider sizce hangisi değerli acaba
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Trabzonspor'da şok sakatlık!
Toplam 1
Yorum
lay lay lay lay lay lay günün en güzel haberi lay lay layda lay lay
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Tudor neden gönderilmedi?
Toplam 8
Yorum
alper tudorun maliyeti 1.4 milyon euro bunu anladık peki tudor yüzünden şampiyonluk ve avrupa hayal olursa onların maliyeti nedir sayın özbek
Beşiktaş maçı biletlerine yoğun ilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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