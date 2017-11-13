 Malatya'ya Boutaib piyangosu – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    Malatya'ya Boutaib piyangosu

    Malatya'ya Boutaib piyangosu

    Yeni Malatyaspor'da Boutaib sevinci yaşanıyor. Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda oynanayacak olan Boutaib'in vitrine çıkacak olması Malatyaspor'da yüzleri güldürdü.

    Deplasmanda karşılaştığı Fildişi Sahili'ni Nabil Dirar ve Mehdi Benatia'nın golleriyle 2-0 yenen Fas Milli Takımı FIFA 2018 Dünya Kupasında mücadele etme hakkı elde etti. Malatyasporlu golcü futbolcu Khalid Boutaib de bu sevinci yaşadı. Boutaib'in, Dünya Kupası'nda vitrine çıkacak olması da Doğu ekibini son derece mutlu etti.
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:29
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