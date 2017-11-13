Malatya'ya Boutaib piyangosu
Yeni Malatyaspor'da Boutaib sevinci yaşanıyor. Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda oynanayacak olan Boutaib'in vitrine çıkacak olması Malatyaspor'da yüzleri güldürdü.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:29
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Tekmeci Evra’yı Fener’e yazdılar!
Toplam 2
Yorum
ben bu ben Evet bir bu kalmıştı fenerbahçenin engin para havuzundan cukka yapmayan. Emreyi gönder Evrayı al, çok iyi fikir.
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Medel ''Beşiktaş taraftarına çok şaşırdım''
Toplam 1
Yorum
bjk smokie :) Türkiye Kupasında net olarak mitroviç-fatih-medel-orkan ve lensi banko olarak görmek isterim bütün maçlarda.. maç temposu lazım bunlara.....
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İngilizlerden sürpriz Oğuzhan çıkışı
Toplam 11
Yorum
bjk smokie :) oy veren ingilizlerin yüzde42si bizim beğenmediğimiz oğuzhana talip :D cenk golcüleri örnek aldı adamın yanında atiba usta var tık yok :D :D
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