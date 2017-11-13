 Malatya'da sakatlar döndü – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    Malatya'da sakatlar döndü

    Malatya'da sakatlar döndü

    Evkur Yeni Malatyaspor’da sakatlıkları dolayısıyla bir süredir İstanbul’da tedavi gören ve Rahman Buğra Çağıran, Malatya’ya gelerek antrenmanlara başladı.

    Sakatlıklarla başı dertten kurtulmayan sarı-kırmızılı takımda ve 'den sonra ve Rahman Buğra Çağıran'ın da tedavi sürecini tamamlaması yüzleri güldürdü. Küçük dereceli yırtık şikayetiyle tedavi gören Eren ve Rahman'ın fiziksel eksikliklerinin bulunduğu, bu nedenle özel programlarla bu açıklarının kapatılmasının amaçlandığı ifade edildi. Malatya'da antrenmanlara başlayan Eren Tozlu ve Rahman Buğra Çağıran'ın bir süre daha takımdan ayrı çalışacakları belirtilirken, iki futbolcunun da pazar günkü Aytemiz Alanyaspor maçına yetişemeyecekleri açıklandı. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıktan yeni çıkan Aytaç Kara'nın da fiziksel durumundan dolayı bu haftaki maçta kadroya alınmayacağı ifade edildi.
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:59
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