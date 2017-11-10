 Malatya’da liste başı Pektemek – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Malatya’da liste başı Pektemek

    Malatya’da liste başı Pektemek
    YENİ Malatyaspor, ara transfer için şimdiden kolları sıvadı. Beşiktaş'tan kiralık olarak ayrılmak istediğini yöneticilerine söyleyen ve kontratı 2019'da bitecek forvet Mustafa Pektemek, listenin en başında. Teknik direktör Erol Bulut da eski öğrencisinin mutlaka alınmasını istedi. Bu sezon sadece 1 maçta 2 dakika oynayan 29 yaşındaki golcünün "Önümüzdeki hafta teklifleri değerlendirerek kararımı vereceğim" dediği öğrenildi. Milli golcü, geçen sezon Başakşehir'de 43 maçta 9 gol, 5 asistle oynadı.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:42
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