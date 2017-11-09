 Yeni Malatyaspor’da Alanyaspor mesaisi başladı – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    ’da Alanyaspor mesaisi başladı

    Yeni Malatyaspor’da Alanyaspor mesaisi başladı

    Milli ara nedeniyle 3 gün izin yapan E., bugün yaptığı çalışmayla Süper Lig’in 12. haftasında oynayacağı A.Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

    Nurettin Soykan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenmana ülkesinin milli takımında bulunan Khalid Boutaib ile sakatları süren Eren Tozlu ve Rahman Buğra Çağıran katılmadı. Antrenman öncesi saha ortasında bir toplantı yapan Erol Bulut, futbolcularına yeniden bir çıkış yakalamaları gerektiğini söyledi. M.Başakşehir maçının geride kaldığını ve önlerinde zorlu bir maç periyodu bulunduğunu kaydeden Bulut'un oyuncularına, "Bugünden itibaren yeniden çalışmalara başladık. Tabi son oynadığımız Başakşehir maçı her açından zor olmasına rağmen, sahadaki oyununuz beni mutlu etti. Ancak hala eksiklerimizin olduğunu da unutulmaması gereken bir noktadır. Başakşehir maçı geride kaldı ve önümüzde zorlu bir maç periyodu var. Bu periyodu kolaya çevirmek sizin elinizde. Son haftalardaki kompakt görüntümüzü sürdürmemiz halinde başarılı olmamamız için hiçbir neden yok" dediği duyuldu.

    ?Evkur 'da sakatlıkları tamamen düzelen orta saha oyuncuları Godson Azubuike ve Aytaç Kara takımla birlikte çalışırken, Aytaç'ın fiziksel eksikliklerinin bulunduğu, Azbuike'nin ise Alanya maçına hazır olduğu belirtildi.

    Sarı-kırmızılı takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:12
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