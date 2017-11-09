Yeni Malatyaspor’da Alanyaspor mesaisi başladı
Milli ara nedeniyle 3 gün izin yapan E.Yeni Malatyaspor, bugün yaptığı çalışmayla Süper Lig’in 12. haftasında oynayacağı A.Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
?Evkur Yeni Malatyaspor'da sakatlıkları tamamen düzelen orta saha oyuncuları Godson Azubuike ve Aytaç Kara takımla birlikte çalışırken, Aytaç'ın fiziksel eksikliklerinin bulunduğu, Azbuike'nin ise Alanya maçına hazır olduğu belirtildi.
Sarı-kırmızılı takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:12
-
Galatasaray'a kötü haber: Ceza onandı!
Toplam 13
Yorum
tabiki feguliye 3 maç feguli elleriyle iteleyince bazılarınınanalarını a..larına parmakları sokulmuş rahatsız olanlarda tahkime falan selam letmişlerdir bizde onl
-
''Arda Türkiye'ye gelmez!''
Toplam 5
Yorum
Cimbom Rüyamda takıma dönmüşsün, kan ter içinde uyandım. Rüya olduğunu anlayınca hemen iki rekat şükür namazı kıldım. Sakın gelme.
-
Aziz Yıldırım döneminde sadece 4 istifa
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Gelen gideni hep aratıyor advocaat geldiğinde pereira'yı aradık, aykut geldiğinde ise advocaat'ı arar olduk,gidince aramayacağımız şey, AZİZ
Yeni Malatyaspor’da Alanyaspor mesaisi başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.