Ravcı, yaptığı açıklamada, geçen hafta sahalarında karşılaştıkları Medipol Başakşehir maçında hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirtti. Karşılaşmanın ikinci yarısında futbol mücadeleleri ve pozisyon zenginliklerini skora yansıtamadıklarını kaydeden Ravcı, ligin kadro kalitesi bakımından üst düzey olan bir takımla oynadıklarını anlattı. Maçı lehlerine çevirmek için futbolcuların çok özverili oynadıklarını dile getiren Ali Ravcı, şöyle konuştu:

"Maçın skorunu değiştirmeyi çok istediler ama olmadı. Oyuncularımızı bu yürekli mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Yetenekli ve futbol karakteri iyi olan oyuncu grubuna sahibiz. Son haftalarda kritik galibiyetler alan yine aynı oyuncu grubu. Futbolcularımıza sonuna kadar güveniyoruz. Ayrıca maç boyunca taraftarlarımız her zaman olduğu gibi muhteşemdi. Takımımızı her anlamda olumlu şekilde motive ettiler."

Aldıkları mağlubiyeti unutup milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada Aytemiz Alanyaspor maçına hazırlanacaklarını söyleyen Ravcı, takımın yarın kentte karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacağını ifade etti.

Takımda sakatlıkları bulunan futbolculardan Aytaç Kara ve Azubuike Okechukwu'nun Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına katılacağını kaydeden Ravcı, ligin uzun bir maraton olduğunu, sakatlıkları süren diğer oyuncuların da takıma katılmasıyla daha alternatifli bir kadroya kavuşacaklarını sözlerine ekledi.