 Malatyaspor altyapısının 'yaşlanan' genç yetenekleri – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Malatyaspor altyapısının 'yaşlanan' genç yetenekleri

    Malatyaspor altyapısının 'yaşlanan' genç yetenekleri

    E. Yeni Malatyaspor altyapısında forma giyen birçok futbolcu A takımda şans bulamadan futbolculuk hayallerine veda etmek zorunda kalıyor.

    Süper Lig'deki ilk sezonunda transfere önemli bir bütçe harcayan sarı-kırmızılı kulüp, altyapısında yetiştirdiği hiçbir futbolcusundan bugüne kadar verim alamadı. Sarı kırmızılı kulübün altyapısında yıllardır şans bekleyen Burak Kavlak, Abdulsamed Damlu, Ferhat Canlı, Furkan Pekşen ve Furkan Yiğit gibi isimler sezon öncesi kampına katılmalarına rağmen, A takım kadrosuna 1 ya da 2 maç dışında giremediler.

    GENÇ YETENEK SINIRINI AŞTILAR
    Yaşları dolayısıyla geçen sezon başka takımlara kiralık olarak gönderilen Abdulsamed Damlu, Burak Kavlak ve Ferhat Canlı, gittikleri kulüplerde sözleşmeleri yenilenmediği için E. Yeni Malatyaspor altyapısına tekrar dönmek zorunda kaldılar.
    E. Yeni Malatyaspor'un yıllardır şans bekleyen altyapı oyuncuları yaş olarak da 'genç yetenek' olacak sınırı aşmak üzereler. Orta saha oyuncusu Ferhat Canlı 1997, kaleci Abdulsamed Damlu 1999, forvet Burak Kavlak 1996, orta saha Furkan Pekşen 1996, forvet Furkan Yiğit 1995 doğumlu.

    E. YENİ MALATYASPOR TRANSFERE 24,5 MİLYON EURO HARCADI
    Altyapıdaki bu kısır görüntü Süper Lig'de ilk sezonunu yaşayan E. Yeni Malatyaspor'a ortalama 24,5 milyon Euro'luk bir transfer faturası olarak geri döndü. Malatya ekibi transferde Arturo Mina'ya 2,4 milyon, Aly Cissokho'ya 1,75 milyon, 'ya 1,25 milyon, Nacer Barazite'ye 2,50 milyon, Sadio Diallo'ya 2,00 milyon, Turgut Doğan Şahin'e 1,30 milyon, Issıar Dia'ya 2,00 milyon, Emanuel Dening'e 1,00 milyon, Adem Büyük'e 3,00 milyon, Khalid Boutaib'e ise 1,50 milyon Euro harcadı.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:11
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