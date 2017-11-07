Malatyaspor altyapısının 'yaşlanan' genç yetenekleri
E. Yeni Malatyaspor altyapısında forma giyen birçok futbolcu A takımda şans bulamadan futbolculuk hayallerine veda etmek zorunda kalıyor.
GENÇ YETENEK SINIRINI AŞTILAR
Yaşları dolayısıyla geçen sezon başka takımlara kiralık olarak gönderilen Abdulsamed Damlu, Burak Kavlak ve Ferhat Canlı, gittikleri kulüplerde sözleşmeleri yenilenmediği için E. Yeni Malatyaspor altyapısına tekrar dönmek zorunda kaldılar.
E. Yeni Malatyaspor'un yıllardır şans bekleyen altyapı oyuncuları yaş olarak da 'genç yetenek' olacak sınırı aşmak üzereler. Orta saha oyuncusu Ferhat Canlı 1997, kaleci Abdulsamed Damlu 1999, forvet Burak Kavlak 1996, orta saha Furkan Pekşen 1996, forvet Furkan Yiğit 1995 doğumlu.
E. YENİ MALATYASPOR TRANSFERE 24,5 MİLYON EURO HARCADI
Altyapıdaki bu kısır görüntü Süper Lig'de ilk sezonunu yaşayan E. Yeni Malatyaspor'a ortalama 24,5 milyon Euro'luk bir transfer faturası olarak geri döndü. Malatya ekibi transferde Arturo Mina'ya 2,4 milyon, Aly Cissokho'ya 1,75 milyon, Aytaç Kara'ya 1,25 milyon, Nacer Barazite'ye 2,50 milyon, Sadio Diallo'ya 2,00 milyon, Turgut Doğan Şahin'e 1,30 milyon, Issıar Dia'ya 2,00 milyon, Emanuel Dening'e 1,00 milyon, Adem Büyük'e 3,00 milyon, Khalid Boutaib'e ise 1,50 milyon Euro harcadı.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 15:11
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Kocaman'ın sözleşmesinde ilginç madde
Toplam 12
Yorum
UZMAN DR HAKEMDEN CANININ YANMASI İÇİN İYİMİ OYNAMAK GEREK. CÜNEYT ÇAKIR BUZ GİBİ GOLÜ VERMEDİ. İŞTE O AN LİGİN KADERİ DEĞİŞTİ. SUNİ BİR LİG OLDU.
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Emre Mor: "Milli takıma gelmeyeceğim!"
Toplam 8
Yorum
Milligüç Milli takım kulüp takımı değil, haklı olsa bile böyle açıklama yapamaz daha yaşı başı kaç, Milli Takım tercih değildir, Milli görevdir...
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O hakeme düdük astırıldı!
Toplam 9
Yorum
mikayil baz ula kavgada atılmaz bu tekme yazık ya
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