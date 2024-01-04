LAHMACUN BÖREĞİ TARİFİ - Lahmacun Böreği nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

LAHMACUN BÖREĞİ TARİFİ - Ayrı ayrı yemekler yapmakla uğraşmak istemeyenler için pratik bir tarif olan lahmacun böreği, herkesin damağını çatlatmaya devam ediyor. Evde lahmacun böreği yapmak isteyenler için lahmacun böreği tarifi, malzemeleri ve püf noktaları haberimizde..

❓Lahmacun böreği nasıl yapılır?

👉Malzemeler:

👉Harcı İçin:

2 adet kuru soğan

3 diş sarımsak

2 adet sivri biber

1 adet kırmızı biber

2 adet domates(kabuksuz)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı isot

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay bardağı zeytinyağı

400 gram dana kıyma

👉Sosu İçin:

1 adet yumurta

1 çay bardağı süt

1/2 çay bardağı sıvı yağ

👉Börek İçin:

3 adet yufka

👉Yapılışı:

Harç için; kıyma hariç bütün malzemeleri iri parçalar halinde doğrayıcı haznesine koyun.

Tüm malzemeler birleşene kadar blender'dan geçirin.

Hazırladığınız harcı ve kıymayı geniş bir kaseye koyun.

Yoğurun ve akıcı, yumuşak bir hale getirin.

Böreğin sosu için bir kasede yumurta, süt ve yağı çırpın.

Fırın tepsisini yağlayın ve ilk yufkayı kenarlardan taşacak şekilde yerleştirin.

Yufkayı fırça yardımı ile soslayın ve kalan iki yufkayı üst üste soslayarak , hafif buruşturup tepsiye yerleştirin. Kenarda kalan yufka parçalarını ortaya doğru düz bir zemin olacak şekilde kapatın ve kalan sosu üzerine sürün.

Tepsideki yufkaların üzerine tek bir katman olacak şekilde kıymalı harcı yayın ve düzleştirin.

Böreği önceden ısıtılmış, 200 derecelik fanlı fırında kızarana kadar yaklaşık 40 dakika pişirin.

Pişen böreği katlamadan önce oda sıcaklığında 10 dakika dinlendirin, ardından rulo gibi sarın.

Böreği dilimleyin.

Böreği sıcak olarak yanında maydanoz ve limonla servis edin.

🌟AFİYET OLSUN