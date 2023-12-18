Haberler Yemek Tarifleri MOR HAVUÇLU PASTA TARİFİ - 🍰Evde mor havuçlu pasta nasıl yapılır? Mor havuçlu pasta malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

MOR HAVUÇLU PASTA TARİFİ - 🍰Evde mor havuçlu pasta nasıl yapılır? Mor havuçlu pasta malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

Hem tadıyla hem de görüntüsüyle iştah kabartan mor havuçlu pasta, çay saatlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yumuşacık mor rengindeki keki üzerinde efsane kremasıyla kendini unutturmayan tadıyla mor havuçlu pasta eşi benzeri olmayan bir tarif olarak karşımıza çıkıyor. Evde mor havuçlu pasta yapmak isteyenler için mor havuçlu pasta tarifi, malzemeleri ve püf noktaları haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 10:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MOR HAVUÇLU PASTA TARİFİ - 🍰Evde mor havuçlu pasta nasıl yapılır? Mor havuçlu pasta malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

MOR HAVUÇLU PASTA TARİFİ - Büyük küçük herkesin bayılarak yediği mor havuçlu pasta, yiyenin damağında tadını bırakmayı başarıyor. Güzel rengini ve tadını mor havuçtan alan bu tarif vazgeçilmez tatlı tarifleri arasına yer alıyor. Son zamanlarda sıkça araştırılan mor havuçlu pasta tarifi, malzemeleri ve püf noktalarını sizler için derledik.

Mor havuçlu pasta nasıl yapılır?

👉Malzemeleri:

👉Kek İçin:

  • 5 adet yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 2 su bardağı (2 parmak eksik) un
  • 1/2 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 1 adet mor havuç (püre halinde)

👉Muhallebi İçin:

  • 3 su bardağı süt
  • 2 tepeleme yemek kaşığı un
  • 4,5 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 tepeleme yemek kaşığı nişasta
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 paket vanilin

👉Yapılışı:

  • Mor havuç püreniz yoksa, yarım su bardağı suyu ısıtın, içine 1 çay kaşığı limon tuzu atın. Dilimlediğiniz mor havucu ocakta 15 dakika kaynatın.
  • Renginin iyice çıkmasını bekleyin, sonrasında blenderda suyuyla beraber çektirin.
  • Yumurta ve şekeri çırpıp üzerine yağ ve püreyi ekleyin. Diğer kek malzemelerini ekleyip karıştırdıktan sonra geniş bir tepsiye dökün. 180 derecede 23 dakika pişirin. Soğumaya alın.
  • Muhallebisi için süt, şeker ve unu sürekli karıştırarak pişirin. Nişastasını ekleyin. Fokurdamaya başlayınca vanilya ve tereyağını ekleyip karıştırın. Soğumaya bırakın.
  • Bir bardağın ağzı yardımıyla keki yuvarlak parçalara ayırın. (kalıpla kurabiye şekilleri çıkarmak gibi)
  • Daha sonra şekilli kekleri alın, geriye kalan parçaları blenderdan geçirip ufalayın.
  • 2 yuvarlak kek arasına muhallebi sürün, üzerine yine ince bir muhallebi katmanı sürün, blenderdan geçirdiğiniz ufalanmış kek parçalarını üzerine dökerek kaplayın.
  • Birkaç saat buzdolabında bekletip servis edebilirsiniz.

🌟AFİYET OLSUN

DİĞER
Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Asgari ücrete yıllık formül! Milyonların gözü ikinci toplantıda: Zam oranı ne kadar olacak?
Kartal kararını verdi! Stoperde onu oynatacak
G.Saray'ın yeni 10 numarası Belçika'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Masterchef LOR TATLISI TARİFİ
Masterchef Kilis Pie tarifi yapılışı ve malzemeleri
ATV CANLI İZLE 2023 | atv canlı yayın izle bugün - Atv frekans bilgileri
ASGARİ ÜCRET KAÇINCI TOPLANTIDA BELLİ OLUYOR? | 2024 asgari ücret ne zaman belli olacak?
İSTANBUL NAMAZ SAATLERİ 18 ARALIK 2023
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Onyekuru'dan Murat Sancak'a cevap! Onyekuru'dan Murat Sancak'a cevap! 09:33
Yıldız isme şok! Bir daha F.Bahçe formasını giyemeyecek Yıldız isme şok! Bir daha F.Bahçe formasını giyemeyecek 09:32
Kartal kararını verdi! Stoperde onu oynatacak Kartal kararını verdi! Stoperde onu oynatacak 09:20
Trabzonspor'da ayrılık kapıda! Trabzonspor'da ayrılık kapıda! 09:17
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli olacak! Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli olacak! 09:13
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 18 Aralık? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 18 Aralık? 07:19
Daha Eski
Real Madrid Villarreal'i farklı geçti! Real Madrid Villarreal'i farklı geçti! 01:00
Real Madrid Villarreal'i farklı geçti! Real Madrid Villarreal'i farklı geçti! 00:59
Inter deplasmandan 3 puanla döndü! Inter deplasmandan 3 puanla döndü! 00:57
Lille ile PSG yenişemedi! Lille ile PSG yenişemedi! 00:57
Lille ile PSG yenişemedi! Lille ile PSG yenişemedi! 00:56
Inter deplasmandan 3 puanla döndü! Inter deplasmandan 3 puanla döndü! 00:44