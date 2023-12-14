Kilis Pie tarifi || Masterchef Kilis Pie tarifi yapılışı ve malzemeleri

Masterchef All Star 14 Aralık 2023 tarihli bölümde Kilis Pie tarifi yapıldı. İzleyicilerin dikkatle takip ettiği Kilis Pie tarifi nasıl yapılır? Masterchef Kilis Pie tarifi ile ilgili tüm bilgileri sizler için derledik.

KİLİS PİE TARİFİ MALZEMELERİ

Kemer patlıcan

Kemiksiz kuzu dös

Kırmızı kapya biber

Maydanoz

Sarımsak

Soğan

Domates salçası

Biber salçası

Karabiber

Tuz

Kimyon

Zeytinyağı

Üstü için malzemeler

Patates

Tereyağı

Krema

Et suyu

Eski kaşar

Tuz

Karabiber

Muskat

Beyaz biber

Üzeri için:

Renkli çeri domatesler

Renkli biberler

KİLİS PİE TARİFİ NASIL YAPILIR?