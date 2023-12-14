Kilis Pie tarifi || Masterchef Kilis Pie tarifi yapılışı ve malzemeleri

Masterchef All Star 14 Aralık 2023 tarihli bölümde Kilis Pie tarifi yapıldı. İzleyicilerin dikkatle takip ettiği Kilis Pie tarifi nasıl yapılır? Masterchef Kilis Pie tarifi ile ilgili tüm bilgileri sizler için derledik.
KİLİS PİE TARİFİ MALZEMELERİ
- Kemer patlıcan
- Kemiksiz kuzu dös
- Kırmızı kapya biber
- Maydanoz
- Sarımsak
- Soğan
- Domates salçası
- Biber salçası
- Karabiber
- Tuz
- Kimyon
- Zeytinyağı
Üstü için malzemeler
- Patates
- Tereyağı
- Krema
- Et suyu
- Eski kaşar
- Tuz
- Karabiber
- Muskat
- Beyaz biber
Üzeri için:
- Renkli çeri domatesler
- Renkli biberler
KİLİS PİE TARİFİ NASIL YAPILIR?
- Patatesleri soyup, dört parçaya bölün, tuzlu suda yumuşayıncaya kadar haşlayın.
- Patlıcanları uzunlamasına ince kesin, yağ ile ıslattığınız tepsinin dibine sıralayarak dizin.
- Zırhla çekilmiş kıymaya ince doğranmış soğanı, ezilmiş sarımsakları, ince kıyılmış maydanozu, çok ince kıyılmış kırmızıbiberleri, baharatları, salçayı ve iki kaşık sıvıyağı ekleyip iyice yoğurun. Yağlanmış patlıcanlı tepsiye elinizle bastırarak yayın, yaydığınız kıymayı 8 eşit parçaya bölün ve 200 derece fırında pişirin.
- Patatesler haşlanırken, bir yandan da yağı tavada eritin.
- Krema, et suyunu, eski kaşar ve tereyağı ile beraber patateslere ekleyerek püre haline getirin, muskat cevizi ve beyaz biberi ekleyin.
- Az pişmiş Kilis tavanın üzerine patates püresini sıkma torbası yardımı ile üstünü tamamen kapatacak şekilde sıkın; etrafını renkli domates, renkli biber ve arpacık soğan ile çevreleyin.
- Daha önce 200 dereceye ısıttığınız fırında üzeri renk alana kadar pişirin. Afiyet olsun...