Haberler Yemek Tarifleri Kilis Pie tarifi || Masterchef Kilis Pie tarifi yapılışı ve malzemeleri

Kilis Pie tarifi || Masterchef Kilis Pie tarifi yapılışı ve malzemeleri

Masterchef'te Kilis Pie tarifi yapılmasının üzerine izleyiciler arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Daha önce ismini çok duymadığımız bu tarif geçtiğimiz yıllarda da gündem olmuştu. Somer Şef'in tarifi Kilis Pie malzemeleri ve yapılışı haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 21:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kilis Pie tarifi || Masterchef Kilis Pie tarifi yapılışı ve malzemeleri

Masterchef All Star 14 Aralık 2023 tarihli bölümde Kilis Pie tarifi yapıldı. İzleyicilerin dikkatle takip ettiği Kilis Pie tarifi nasıl yapılır? Masterchef Kilis Pie tarifi ile ilgili tüm bilgileri sizler için derledik.

KİLİS PİE TARİFİ MALZEMELERİ

  • Kemer patlıcan

  • Kemiksiz kuzu dös

  • Kırmızı kapya biber

  • Maydanoz

  • Sarımsak

  • Soğan

  • Domates salçası

  • Biber salçası

  • Karabiber

  • Tuz

  • Kimyon

  • Zeytinyağı

Üstü için malzemeler

  • Patates

  • Tereyağı

  • Krema

  • Et suyu

  • Eski kaşar

  • Tuz

  • Karabiber

  • Muskat

  • Beyaz biber

Üzeri için:

  • Renkli çeri domatesler

  • Renkli biberler

KİLİS PİE TARİFİ NASIL YAPILIR?

  • Patatesleri soyup, dört parçaya bölün, tuzlu suda yumuşayıncaya kadar haşlayın.

  • Patlıcanları uzunlamasına ince kesin, yağ ile ıslattığınız tepsinin dibine sıralayarak dizin.

  • Zırhla çekilmiş kıymaya ince doğranmış soğanı, ezilmiş sarımsakları, ince kıyılmış maydanozu, çok ince kıyılmış kırmızıbiberleri, baharatları, salçayı ve iki kaşık sıvıyağı ekleyip iyice yoğurun. Yağlanmış patlıcanlı tepsiye elinizle bastırarak yayın, yaydığınız kıymayı 8 eşit parçaya bölün ve 200 derece fırında pişirin.

  • Patatesler haşlanırken, bir yandan da yağı tavada eritin.

  • Krema, et suyunu, eski kaşar ve tereyağı ile beraber patateslere ekleyerek püre haline getirin, muskat cevizi ve beyaz biberi ekleyin.

  • Az pişmiş Kilis tavanın üzerine patates püresini sıkma torbası yardımı ile üstünü tamamen kapatacak şekilde sıkın; etrafını renkli domates, renkli biber ve arpacık soğan ile çevreleyin.

  • Daha önce 200 dereceye ısıttığınız fırında üzeri renk alana kadar pişirin. Afiyet olsun...

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberi: Vincent Aboubakar'ın yerine taraftarın sevgilisi geliyor! Süper Lig'de fırtına estirmişti...
Başkan Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü! Gündem Gazze!
Dev transfer çalımı! G.Saray istedi F.Bahçe alıyor
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 5 isimden flaş hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Masterchef LOR TATLISI TARİFİ
🍗Evde Piliç Topkapı nasıl yapılır? Piliç Topkapı malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?
Süper Loto çekildi (14 Aralık)
🤲En yeni RESİMLİ Cuma mesajları
Netflix'te hangi GTA oyunları var?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte UEFA ülke puanında son durum! İşte UEFA ülke puanında son durum! 20:50
Erzurumspor FK'da ikinci Ahmet Dal dönemi! Erzurumspor FK'da ikinci Ahmet Dal dönemi! 20:46
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 5 isimden flaş hamle! Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 5 isimden flaş hamle! 20:25
Aboubakar'dan flaş açıklama! Aboubakar'dan flaş açıklama! 20:19
Halkbank Benfica'ya set vermedi! Halkbank Benfica'ya set vermedi! 20:16
F.Bahçe - S. Trnava | CANLI F.Bahçe - S. Trnava | CANLI 20:12
Daha Eski
İsmail Kartal: Tek hedefimiz gruptan çıkmak İsmail Kartal: Tek hedefimiz gruptan çıkmak 19:51
FIFA en iyi erkek oyuncu finalistleri açıklandı! FIFA en iyi erkek oyuncu finalistleri açıklandı! 19:13
Gaziantep FK'da A. Demirspor hazırlıkları! Gaziantep FK'da A. Demirspor hazırlıkları! 19:06
Gençlerbirliği'nde gündem şirketleşme! Gençlerbirliği'nde gündem şirketleşme! 19:02
Hatayspor'da Ankaragücü mesaisi! Hatayspor'da Ankaragücü mesaisi! 18:59
F.Bahçe'nin S. Trnava maçı 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin S. Trnava maçı 11'i belli oldu! 18:47