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SEBZELİ RAVIOLI TARİFİ - 🍅Evde Sebzeli Ravioli nasıl yapılır? Malzemeler ve püf noktaları nelerdir?

İtalya'nın meşhur yemeklerinden sebzeli Ravioli, yiyenlerin bir daha vazgeçemeyeceği tadlardan olmaya devam ediyor. Evinde sebzeli Ravioli yapmak isteyenler arama motorlarında sebzeli Ravioli tarifi araştırıyor. Peki sebzeli Ravioli nasıl yapılır? İşte sebzeli Ravioli malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 15:10 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 15:20
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SEBZELİ RAVIOLI TARİFİ - 🍅Evde Sebzeli Ravioli nasıl yapılır? Malzemeler ve püf noktaları nelerdir?

SEBZELİ RAVIOLI TARİFİ - İtalyan mutfağının geleneksel yemeği Ravioli'nin sebzeli hali en beğenilen tarifler arasına giriyor. Ravioli'yi evinde yapmak isteyenler, sebzeli Ravioli tarifini, malzemelerini, yapılışını ve püf noktalarını araştırıyor. İşte merak edilenler ve en lezzetli ve pratik sebzeli Ravioli tarifi...

Sebzeli Ravioli nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • Havuç
  • Bezelye
  • Kabak
  • Muskat
  • Sarımsak
  • Krema
  • Tuz
  • Şeker
  • Lor peyniri

Hamuru için;

  • 200 g Un
  • 2 Yumurta

Yapılışı:

  • Havuçları tencerenize dökün, üzerine biraz yağ katıp pişirmeye başlayın
  • Bezelyeleri ekleyin, dilerseniz biraz sıcak su ilave edebilirsiniz
  • Muskatı içerisine rendeleyin
  • Şeker ve tuzu ilave edin
  • Kabakları bu karışımın içerisine dökün
  • Piştikten sonra karışımı bir kaba boşaltın
  • Lor peynirini bu karışıma ekleyip iyice karıştırın
  • Tavanıza biraz yağ koyarak rendelediniz sarımsakları içerisine koyun
  • Sarımsaklar kokusunu verdikten sonra kremayı ilave edin, piştikten sonra altını kapatın
  • Raviolileri hazırlayın.
  • Hazırladığınız raviolileri kaynar suda 2-3 dakika pişirdikten sonra kremanın içine atın
  • Raviolileri kremanın içerisinde alıp servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN

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