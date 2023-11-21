SEBZELİ RAVIOLI TARİFİ - 🍅Evde Sebzeli Ravioli nasıl yapılır? Malzemeler ve püf noktaları nelerdir?

SEBZELİ RAVIOLI TARİFİ - İtalyan mutfağının geleneksel yemeği Ravioli'nin sebzeli hali en beğenilen tarifler arasına giriyor. Ravioli'yi evinde yapmak isteyenler, sebzeli Ravioli tarifini, malzemelerini, yapılışını ve püf noktalarını araştırıyor. İşte merak edilenler ve en lezzetli ve pratik sebzeli Ravioli tarifi...

Sebzeli Ravioli nasıl yapılır?

Malzemeler:

Havuç

Bezelye

Kabak

Muskat

Sarımsak

Krema

Tuz

Şeker

Lor peyniri

Hamuru için;

200 g Un

2 Yumurta

Yapılışı:

Havuçları tencerenize dökün, üzerine biraz yağ katıp pişirmeye başlayın

Bezelyeleri ekleyin, dilerseniz biraz sıcak su ilave edebilirsiniz

Muskatı içerisine rendeleyin

Şeker ve tuzu ilave edin

Kabakları bu karışımın içerisine dökün

Piştikten sonra karışımı bir kaba boşaltın

Lor peynirini bu karışıma ekleyip iyice karıştırın

Tavanıza biraz yağ koyarak rendelediniz sarımsakları içerisine koyun

Sarımsaklar kokusunu verdikten sonra kremayı ilave edin, piştikten sonra altını kapatın

Raviolileri hazırlayın.

Hazırladığınız raviolileri kaynar suda 2-3 dakika pişirdikten sonra kremanın içine atın

Raviolileri kremanın içerisinde alıp servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN