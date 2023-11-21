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DENİZ ÜRÜNLÜ RAVIOLI TARİFİ - 🐙Evde Deniz Ürünlü Ravioli nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

İtalyan mutfağının geleneksel yemeklerinden olan Ravioli, deniz ürünleriyle birleşince damak çatlatıyor. Kıyma ve peynir dolgulu hamurun yanına çeşitli deniz ürünleri koyularak servis edilen Ravioli'ye bayılacaksınız. İşte evde deniz ürünlü Ravioli nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorularının cevabı haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 11:50 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 12:20
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DENİZ ÜRÜNLÜ RAVIOLI TARİFİ - 🐙Evde Deniz Ürünlü Ravioli nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

DENİZ ÜRÜNLÜ RAVIOLI TARİFİ - Kalamar, midye ve karides ürünleriyle hem görsel şovunu yapacak hem de deniz ürünleri sevenlerin karnını doyuracak Ravioli, sofralarda yerini alıyor. İşte deniz ürünlü Ravioli tarifi sizlerle..

Deniz Ürünlü Ravioli nasıl yapılır?

Malzemeleri:

Ravioli hamuru için:

  • 2 su bardağı un
  • 6 adet yumurta
  • 200 gram irmik unu
  • 1/2 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

  • 1 adet kuru soğan
  • 300 gram kıyma
  • 1/2 çay kaşığı karabiber
  • 1/2 çay kaşığı tuz

Deniz mahsulleri için:

  • 100 gr ahtapot
  • 100 gr midye içi
  • 100 gr kalamar
  • 2 Arnavut biberi
  • Tereyağı
  • 50 gr mantar
  • 1 diş sarımsak
  • Çeyrek demet fesleğen
  • 1 domates
  • 2 yemek kaşığı krema

Yapılışı:

  • Deniz mahsulleri için; Biberleri doğrayıp tereyağında kavurun. Ahtapot, karides ve kalamarı ilave edin.
  • Mantarları ve kabuğunu soyup doğradığınız domatesi, sarımsağı ekleyip karıştırın. Ocağı kapatın.
  • Ravioli hamuru için; Un, irmik unu ve tuzu bir kabın içerisinde karıştırın. İçine yumurtaları tek tek ekleyerek yoğurun.
  • Hazırladığınız hamuru streç film ile sararak 20 dakika dinlendirin.
  • İç harcı için; Kıyma, küp küp doğranmış soğan, karabiber ve tuzu bir kabın içinde yoğurun.
  • Dinlenen hamuru küçük bezelere ayırın ve unlanmış mutfak tezgahında kare şeklinde açın.
  • Hamurun orta kısmına kıymalı harçtan ilave edin ve hamurun kenarlarını ıslatın.
  • Üzerini diğer kare hamur ile örtün veya hamuru çapraz bir şekilde ikiye katlayın.
  • Hazırladığınız ravioliyi tencerede yumuşayana kadar haşlayın. Ardından suyunu süzün.
  • Ravioliye kremayı ilave edin. Hazırladığınız deniz mahsullü garnitürü de ilave edip harmanlayıp servis tabağına alın. Üzerine fesleğen yaprakları ekleyerek servis edin.

AFİYET OLSUN

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