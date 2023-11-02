ZEYTİNYAĞLI AYVA DOLMASI TARİFİ - Evde Zeytinyağlı Ayva Dolması nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

ZEYTİNYAĞLI AYVA DOLMASI - Genellikle tatlılarda ve reçellerde değerlendirilen ayva farklı bir tarifle sofraları güzelleştirmeye devam ediyor. Türk mutfağının özel lezzetleri arasında yer alan Zeytinyağlı Ayva Dolması'nı sizler için haberimizde derledik.

Zeytinyağlı Ayva Dolması nasıl yapılır?

Malzemeler:

2 eşit büyüklükte ayva

2 patates

8~10 arpacık soğan

4 diş sarımsak

2 havuç

1 su bardağı dondurulmuş bezelye

2 çay bardağı zeytinyağı

1 çorba kaşığı limon suyu

Yarım su bardağı sıcak su

20 gr lohusa şekeri (veya 2 su bardağı az şekerli vişne suyu)

Birkaç dal dereotu

Tuz

Yapılışı:

Ayvaları soyup ortadan ikiye kesin. Çekirdekli kısımlarını temizleyip çekirdeklerini ayırın. Kararmaması için limonlu suda bekletin.

Patatesleri soyup parizyen kaşıkla top şeklinde kesin. Havuçları temizleyip top şeklinde kesin. Arpacık soğan ve sarımsakları soyun. Bezelyeleri hafif haşlayıp süzün.

Suyu tencerede kaynatın. Lohusa şekeri ve ayırdığınız ayva çekirdeklerini ilave edip şeker eriyene ve su kırmızı renk alana kadar karıştırın. Ocaktan alıp ılıtın. Ayvaları ekleyip rengi dönene kadar bekletin.

Tencerede 1 bardak zeytinyağını ısıtın. Soğan ve sarımsağı ilave edip soteleyin. Havuçları ekleyin. 4-5 dakika soteleyip sırasıyla patates ve bezelyeyi ilave edin. Tuz, limon suyu ve yarım bardak sıcak su ekleyin.

Sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Ayvaları süzüp yayvan bir tencereye alın. Üzerine havuçlu ve arpacık soğanlı malzemeyi paylaştırın.

Kalan zeytinyağı ve sıcak suyu tencerenin kenarından ilave edip kapağını kapatın. 10 dakika pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Dereotu dallarıyla süsleyip servis yapın.

AFİYET OLSUN