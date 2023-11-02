Haberler Yemek Tarifleri BİBER ÇORBASI TARİFİ - Pratik Biber Çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

BİBER ÇORBASI TARİFİ - Pratik Biber Çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

Harika bir başlangıç olan çorbanın bir de biberlisini deneyin. Sıcacık Biber çorbası kış ayları gelirken en çok yemek istenilen yemeklerden biri olmaya devam ediyor. Biber çorbasının methini duyanlar evinde bu tarifi denemek isterken arama motorlarında 'Biber çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nelerdir?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte Biber çorbası tarifi...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 12:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BİBER ÇORBASI TARİFİ - Pratik Biber Çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

BİBER ÇORBASI TARİFİ - Közlenmiş biberler kullanılarak yapılan bu çorba büyük küçük herkesin hoşuna gidiyor. Vazgeçilmez sebze olan kırmızı biber çorbasını yapmak isteyenler arama motorlarında 'Biber çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nelerdir?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

Biber çorbası nasıl yapılır?

Malzemeleri:

  • 2 adet kırmızı biber
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1/2 su bardağı süt
  • 6 su bardağı su
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

  • Kırmızı biberleri dilerseniz fırında dilerseniz ocakta közleyin.
  • Tabanı geniş bir tencereye unu alın ve kokusu çıkana kadar kavurun.
  • Közlenmiş kırmızı biberleri doğrayın ve sıvı yağı ile bilikte tencereye aktarın. Karıştırın.
  • 6 su bardağı sıcak suyu yavaş bir şekilde ekleyin. Karıştırın ve orta ateşte kaynamaya bırakın.
  • Kaynayıp, bir süre piştikten sonra blender ile çorbayı ezin.
  • Yarım su bardağı sütü ekleyin ve karıştırın. Kaynamaya bırakın.
  • Tuz ve karabiber ekledikten sonra ocaktan alın ve servis edin. Dilerseniz kaşar peyniri rendesi ekleyebilirsiniz

AFİYET OLSUN

DİĞER
Fenerbahçe Beko - Olympiakos Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Olympiakos Basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan flaş enflasyon açıklaması: "İyileşme sağlanana kadar tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz"
F.Bahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Icardi'de şok gelişme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Evde Parmigiana Alla Napoletana nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...
Evde Ekşili Kuru Dolma nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...
MASAK NEDİR?
DEZENFLASYON NEDİR?
HAC SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024 Hac kurası çekildi mi?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kupada çarpıcı skor! Tam 24 gol... Kupada çarpıcı skor! Tam 24 gol... 11:41
Kasımpaşa'nın dikkat çeken istatistiği! Kasımpaşa'nın dikkat çeken istatistiği! 11:26
4 İngiliz kulübünü peşine taktı! 4 İngiliz kulübünü peşine taktı! 11:18
"Boksu 2028 Los Angeles'ta kaldıramazlar" "Boksu 2028 Los Angeles'ta kaldıramazlar" 11:12
KAYSERİSPOR - IĞDIR FK MAÇI CANLI İZLE KAYSERİSPOR - IĞDIR FK MAÇI CANLI İZLE 11:04
KONYASPOR - ERBAASPOR MAÇI CANLI İZLE KONYASPOR - ERBAASPOR MAÇI CANLI İZLE 11:00
Daha Eski
GAZİANTEP FK - EFELER 09 SPOR MAÇI CANLI İZLE GAZİANTEP FK - EFELER 09 SPOR MAÇI CANLI İZLE 10:56
Fırtına 26 yıl sonra Kadıköy'de kazanmak istiyor Fırtına 26 yıl sonra Kadıköy'de kazanmak istiyor 10:52
SİVASSPOR - ARTVİN HOPASPOR MAÇI CANLI İZLE SİVASSPOR - ARTVİN HOPASPOR MAÇI CANLI İZLE 10:51
Fenerbahçe'nin rekor transferi sınıfta kaldı! Fenerbahçe'nin rekor transferi sınıfta kaldı! 10:51
G.Saray ile Kasımpaşa 39. randevuda G.Saray ile Kasımpaşa 39. randevuda 10:49
Icardi'de şok gelişme! Icardi'de şok gelişme! 10:42