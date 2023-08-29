MUALLE TARİFİ | Mualle nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

MUALLE TARİFİ | Türk mutfağından çıkıp tüm dünyada kendisine yer bulan, farklı lezzetler arayan kişilerin kendi mutfağında denemek için araştırdığı Mualle malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını sizler için derledik. İşte detaylar...

MUALLE NASIL YAPILIR?

Mualle Malzemeleri:

2 büyük patlıcan

2 adet orta boy soğan

2 adet domates

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay bardağı su veya tavuk suyu

Tuz

Karabiber

Pul biber (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı nar ekşisi veya limon suyu

Taze maydanoz veya dereotu (servis için)

Mualle Yapılışı:

Patlıcanları yıkayın ve alacalı olarak soyun. Ardından yaklaşık 1 cm kalınlığında halkalar halinde dilimleyin.

Dilimlediğiniz patlıcanları tuzlu suda 15-20 dakika bekletin. Bu işlem patlıcanların acısını almak ve suyunu atmasını sağlamak içindir.

Soğanları yemeklik doğrayın. Domatesleri de küp şeklinde doğrayın.

Patlıcan dilimlerini suyunu iyice sıkarak kurulayın.

Geniş bir tavada sıvı yağı ısıtın. Patlıcan dilimlerini altın rengi olana kadar kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını alın.

Aynı tavada doğranmış soğanları sıvı yağda pembeleşene kadar kavurun.

Kavrulan soğanların üzerine doğranmış domatesleri ekleyin. Domatesler yumuşayıncaya kadar pişirin.

Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biberi ekleyin. Baharatları damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

Kızarmış patlıcan dilimlerini tavaya ekleyin. Karıştırarak patlıcanları domatesli karışımın içine alın.

Üzerine su veya tavuk suyunu ekleyin. Kapaklı olarak kısık ateşte patlıcanlar yumuşayıncaya kadar pişirin.

Pişirme işlemi tamamlanınca nar ekşisi veya limon suyunu ekleyin. Karıştırarak tatları birleştirin.

Mualle yemeğini sıcak olarak servis tabaklarına alın. Üzerine taze doğranmış maydanoz veya dereotu serperek servis yapın.

Mualle Püf Noktaları:

Patlıcan Hazırlığı: Patlıcanları dilimledikten sonra tuzlu suya bekletmek, acısını almak ve fazla suyunu atmasını sağlamak için önemlidir. Ancak fazla bekletmek tuzun içine geçmesine neden olabilir. Bu nedenle 15-20 dakika kadar yeterli olacaktır.

Patlıcan Kızartması: Patlıcanları kızartırken fazla yağ kullanmamaya dikkat edin. Kızartma işlemi sırasında patlıcanların üzeri fazla yağ çekmesin diye fazla yağlı kağıt havlu ile yağını alabilirsiniz.

Soğan ve Domates Kavurma: Soğanları pembeleşene kadar kavurun, ancak yanmasını önlemek için sık sık karıştırın. Domatesleri ekledikten sonra da domateslerin suyunu salıp, karışımın kıvamını almasını bekleyin.

Baharat Ayarı: Tuz ve baharatları damak zevkinize göre ayarlayın. Pul biberi kullanacaksanız, yemeği baharatlı hale getireceği için ölçülü kullanmaya dikkat edin.

Patlıcan ve Sos Birleştirme: Kızarmış patlıcanları domatesli karışıma eklerken nazikçe karıştırın. Patlıcanların şekillerini bozmadan sos ile iyice buluşmasını sağlayın.

Pişirme Süresi: Patlıcanların tamamen yumuşayana kadar pişmelerini sağlayın. Ancak aşırı pişirerek patlıcanların dağılmasını engellemeye özen gösterin.

Nar Ekşisi veya Limon Suyu: Mualle yemeğini son aşamada nar ekşisi veya limon suyu ile tatlandırın. Taze bir tat ve hafif bir ekşilik katmak için kullanabilirsiniz.

Servis: Mualle yemeğini sıcak veya ılık olarak servis edin. Üzerine taze doğranmış yeşillikler (maydanoz, dereotu) serperek görselliği artırabilirsiniz.