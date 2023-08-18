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ASTARLI SÜTLAÇ TARİFİ | Astarlı sütlaç nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Astarlı sütlaç, Gaziantep mutfağından tüm ülkeye yayılan, Zerdenin alt tabanına sütlaç yatırılan bir tatlıdır. Türk mutfağının en sevilen hafif lezzetlerinden olan astarlı sütlaç, son zamanlarda en sık araştırılan tarifler arasında yerini aldı. Peki astarlı sütlaç nasıl yapılır? İşte malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 12:00 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 12:10
ASTARLI SÜTLAÇ TARİFİ | Astarlı sütlaç nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

ASTARLI SÜTLAÇ TARİFİ | Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden olan sütlacın mayhoş zerde lezzetiyle buluşmasıyla damak çatlatan bir lezzet olan astarlı sütlacı ortaya çıkıyor. Alt taban yayılmış sütlaç üzerine, onun sadeliğine meydan okurcasına çeşitli malzemelerle bezenen ve rengiyle baş döndüren zerde, sütlaçla uyumu sebebiyle en sık araştırılan tarifler arasında yer alıyor. Peki Astarlı sütlaç nasıl yapılır? İşte astarlı sütlaç malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

ASTARLI SÜTLAÇ NASIL YAPILIR?

Astarlı Sütlaç Malzemeleri:

Sütlaç için:

  • 4 su bardağı süt
  • 1, 5 çay bardağı pirinç (Küçük boy çay bardağı ile)
  • 1 su bardağından bir parmak eksik toz şeker
  • 1 yemek kaşığı dolusu nişasta

Astarı için:

  • 1 çay bardağı pirinç (küçük boy çay bardağı ile)
  • 4 çay bardağı su
  • 1 çay bardağından bir parmak eksik tozşeker
  • 3 tatlı kaşığı dolusu nişasta
  • Yarım Türk kahve fincanı gül suyu
  • Yarım Türk kahve fincanı safran

Astarlı Sütlaç Yapılışı:

  • Önce pirinçleri yıkayalım. Üzerini geçecek kadar su koyalım iki pirinci de ayrı ayrı tencerelerde kısık ateşte pişirelim.
  • Sütlaç kısmı için olan tencereye sütü dökelim karıştıralım. Şekeri de ekleyelim karıştıralım. Süt ile iyice pişsin özdeşsin.
  • Sonra 1 küçük çay bardağı su ile nişastayı eritelim. Sütlaçtan ta bir yemek kaşığı alıp derin bir kapta iyice çırpalım sütlaca yavaş yavaş katalım karıştıralım.
  • Göz göz olana dek pişirelim ocağın altını kapatalım. Sütlaçları kaselere pay edelim.
  • Buzdolabına koyalım soğumaya safranı bir küçük bardağı ılık su eritelim.
  • Süzgüden geçirerek astarı kısmı için olan pirinci üzerine dökelim suyu şekeri ekleyelim karıştıralım.
  • Nişastayı küçük çay bardağı su ile eritip katalım göz olana dek pişirelim.
  • Sonra gülsuyunu ekleyelim karıştırıp ocağın altını kapatalım.
  • Buzdolabından sütlaçları çıkaralım astarı pay edelim üzerini arzuya göre süsleyelim.

Astarlı Sütlaç Püf Noktaları:

  • Sütlaç için kullanacağınız pirinçleri uzun taneli seçin.
  • Pirinçleri yıkadıktan sonra iyice süzün.
  • Sütlacı pişirirken pirinci arada sırada karıştırın.
  • Sütlaç piştikten sonra ocaktan alın ve 10 dakika dinlendirin.
  • Sütlaç dinlendikten sonra servis kaselerine paylaştırın.
  • Sütlaç buzdolabında iyice soğuduktan sonra astarı ilave edin.

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