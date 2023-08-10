LEVREK MARİN TARİFİ | Levrek marin nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

LEVREK MARİN TARİFİ | İncecik levrek filetoların ekşi tadıyla en güzel başlangıçlar için sofralarda yerini alan levrek marin, en sık araştırılan tarifler arasında yerini aldı. Hem faydalı hem de hafif bir başlangıç yapmak isteyenlerin terich ettiği mezelerden olan levrek marin tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını sizler için derledik.

LEVREK MARİN NASIL YAPILIR?

Levrek Marin Malzemeleri:

📍 2 adet levrek fileto (derisiz)

📍 1,5 adet limon suyu (varsa lime suyu)

📍 1 adet limon kabuğu rendesi

📍 1/2 adet portakal kabuğu rendesi

📍 1 adet portakal suyu

📍 1 yemek kaşığı taneli hardal

📍 1 adet soğan

📍 1 tatlı kaşığı tane karabiber

📍 1 tatlı kaşığı tuz

📍 1 yemek kaşığı şeker

📍 3 yemek kaşığı zeytinyağı

📍 1 adet defne yaprağı

Levrek Marin Yapılışı:

📌Levreklerin kılçıklarını temizleyin. Uzun ve ince doğrayın.

📌Soğanı incecik doğrayın ve bolca tuz ile ovalayın. Üzerine bol soğuk su ilave edip, 1 saat bekletin. Daha sonra yıkayıp süzün.

📌Sos için lime ve portakal suyunu, hardal ve zeytinyağını, kabukları, tuz ve şekeri karıştırın.

📌Sosun mutlaka tadına bakın, damak zevkinize daha fazla asit, tuz veya şeker gerekirse ilave edin.

📌Levreklere sosu dökün. Soğan, tane karabiber ve defne yaprağı da ilave edip 1 gece buzdolabında kapağı kapalı kapta marine edin.

📌Servisten önce sosun yarısını süzün. Levrekleri uzun ince kesin. Çok sulu sevenler varsa süzmeden servis edebilirsiniz. Taze nane ve kapari ile servis edin.