Haberler Yemek Tarifleri LEVREK MARİN TARİFİ | Levrek marin nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

LEVREK MARİN TARİFİ | Levrek marin nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Levrek marin, sofraları süsleyen en hafif meze tarifleri arasında yer alıyor. Balığın ağır kokusunun yerinde ekşimtrak ve hafif bir lezzet bulanlar tarifi tekrar tekrar denerken arama motorlarında 'Levrek marin nasıl yapılır?' sorusu da en çok aratılanlar arasında yerini aldı. İşte levrek marin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 11:30
LEVREK MARİN TARİFİ | Levrek marin nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

LEVREK MARİN TARİFİ | İncecik levrek filetoların ekşi tadıyla en güzel başlangıçlar için sofralarda yerini alan levrek marin, en sık araştırılan tarifler arasında yerini aldı. Hem faydalı hem de hafif bir başlangıç yapmak isteyenlerin terich ettiği mezelerden olan levrek marin tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını sizler için derledik.

LEVREK MARİN NASIL YAPILIR?

Levrek Marin Malzemeleri:

📍 2 adet levrek fileto (derisiz)

📍 1,5 adet limon suyu (varsa lime suyu)

📍 1 adet limon kabuğu rendesi

📍 1/2 adet portakal kabuğu rendesi

📍 1 adet portakal suyu

📍 1 yemek kaşığı taneli hardal

📍 1 adet soğan

📍 1 tatlı kaşığı tane karabiber

📍 1 tatlı kaşığı tuz

📍 1 yemek kaşığı şeker

📍 3 yemek kaşığı zeytinyağı

📍 1 adet defne yaprağı

Levrek Marin Yapılışı:

📌Levreklerin kılçıklarını temizleyin. Uzun ve ince doğrayın.

📌Soğanı incecik doğrayın ve bolca tuz ile ovalayın. Üzerine bol soğuk su ilave edip, 1 saat bekletin. Daha sonra yıkayıp süzün.

📌Sos için lime ve portakal suyunu, hardal ve zeytinyağını, kabukları, tuz ve şekeri karıştırın.

📌Sosun mutlaka tadına bakın, damak zevkinize daha fazla asit, tuz veya şeker gerekirse ilave edin.

📌Levreklere sosu dökün. Soğan, tane karabiber ve defne yaprağı da ilave edip 1 gece buzdolabında kapağı kapalı kapta marine edin.

📌Servisten önce sosun yarısını süzün. Levrekleri uzun ince kesin. Çok sulu sevenler varsa süzmeden servis edebilirsiniz. Taze nane ve kapari ile servis edin.

DİĞER
Fenerbahçe kaç ön eleme oynayacak? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe 4. eleme turu var mı, oynayacak mı?
Başkan Erdoğan'ın kurduğu ekonomi A Takımı'na yakın markaj! Moody's'ten Türkiye'ye övgü: "Kredi açısından olumlu, beklediğimizden erken"
F.Bahçe'den müthiş harekat! 3 transfer birden...
G.Saray'da flaş ayrılık! Transferi Merih Demiral belirleyecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beyin salatası malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
Atom malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
2023 vizesiz ülkeler, kimlikle gidilen ülkeler hangileri?
Türkiye'den vizesiz gidilebilecek ülkeler hangileri?
Anadolujet bilet satışı saat kaçta başlayacak, ne zaman bitecek?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? 11:17
Trendyol 1. Lig'de heyecan başlıyor! Trendyol 1. Lig'de heyecan başlıyor! 11:10
A. Demirspor - Osijek maçı saat kaçta? A. Demirspor - Osijek maçı saat kaçta? 10:41
Krunic F.Bahçe'ye geliyor! İşte bonservis bedeli Krunic F.Bahçe'ye geliyor! İşte bonservis bedeli 10:37
Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı saat kaçta? Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı saat kaçta? 10:20
Sürpriz bir talibi çıktı! İstenen rakam... Sürpriz bir talibi çıktı! İstenen rakam... 09:58
Daha Eski
Andres Iniesta'nın yeni takımı açıklandı! Andres Iniesta'nın yeni takımı açıklandı! 09:33
Aslan iki isimde daha mutlu sona yakın! Aslan iki isimde daha mutlu sona yakın! 09:26
F.Bahçe - Maribor maçı ne zaman? F.Bahçe - Maribor maçı ne zaman? 09:11
Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı! Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı! 00:37
Tete'nin G.Saray'a maliyeti belli oldu! Tete'nin G.Saray'a maliyeti belli oldu! 00:37
Livakovic'te mutlu son! İşte bonservis bedeli Livakovic'te mutlu son! İşte bonservis bedeli 00:37