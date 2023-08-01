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PİRİNÇLİ ELMA DOLMASI TARİFİ | Elma dolması nasıl yapılır? - Pirinçli elma dolması malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Hep meyve olarak tükettiğimiz elma, bu kez ana yemek lezzetiyle karşımıza çıkıyor. Mayhoş tadının pirinçlerle muhteşem uyumu sebebiyle Osmanlı mutfağından tüm dünyaya yayılan elma dolması, son zamanların en çok araştırılan tarifleri arasında yer alıyor. Peki Elma dolması nasıl yapılır? İşre pirinçli elma dolması malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 15:10 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 15:30
PİRİNÇLİ ELMA DOLMASI TARİFİ | Elma dolması nasıl yapılır? - Pirinçli elma dolması malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

PİRİNÇLİ ELMA DOLMASI TARİFİ | Osmanlı mutfağının sevilen lezzetleri arasında yer alan elma dolmasının zeytinyağlısı Erzincan mutfağında yapılmakla birlikte aslında İstanbul ile özdeşleşmiştir. Peki elma dolması nasıl yapılır? İşte pirinçli elma dolması malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

ELMA DOLMASI NASIL YAPILIR?

Pirinçli Elma Dolması Malzemeleri

  • 8 adet orta boy Niğde elması
  • 1 çay bardağı pirinç
  • Yarım çay bardağı kıyma
  • 1 kaşık yağ
  • 5 kaşık toz şeker
  • İhtiyaç kadar tuz

Pirinçli Elma Dolması Yapılışı

  • Elmaların kabukları soyulur.
  • Şekilleri bozulmadan sap kısmından başlanarak elmalar parçalanmadan oyulur.
  • Ayrı bir kapta yıkanmış pirinç, kıyma, yağ ve tuz harmanlanır.
  • Çay kaşığı yardımı ile elmaların oyuk kısmına dikkatlice doldurulur.
  • Tencereye dizilir.
  • Üstüne toz şeker serpilerek suyu ayarlanır.
  • Pirinçler açılıncaya kadar kısık ateşte pişirilir.

Pirinçli Elma Dolması Püf Noktaları

  • Elmalar kararmasın diye limonlu suya koyabilirsiniz.
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