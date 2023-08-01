PİRİNÇLİ ELMA DOLMASI TARİFİ | Elma dolması nasıl yapılır? - Pirinçli elma dolması malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

PİRİNÇLİ ELMA DOLMASI TARİFİ | Osmanlı mutfağının sevilen lezzetleri arasında yer alan elma dolmasının zeytinyağlısı Erzincan mutfağında yapılmakla birlikte aslında İstanbul ile özdeşleşmiştir. Peki elma dolması nasıl yapılır? İşte pirinçli elma dolması malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

ELMA DOLMASI NASIL YAPILIR?

Pirinçli Elma Dolması Malzemeleri

8 adet orta boy Niğde elması

1 çay bardağı pirinç

Yarım çay bardağı kıyma

1 kaşık yağ

5 kaşık toz şeker

İhtiyaç kadar tuz

Pirinçli Elma Dolması Yapılışı

Elmaların kabukları soyulur.

Şekilleri bozulmadan sap kısmından başlanarak elmalar parçalanmadan oyulur.

Ayrı bir kapta yıkanmış pirinç, kıyma, yağ ve tuz harmanlanır.

Çay kaşığı yardımı ile elmaların oyuk kısmına dikkatlice doldurulur.

Tencereye dizilir.

Üstüne toz şeker serpilerek suyu ayarlanır.

Pirinçler açılıncaya kadar kısık ateşte pişirilir.

Pirinçli Elma Dolması Püf Noktaları