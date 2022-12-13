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EKŞİ MAYALI EKMEK TART TARİFİ | Ekşi Mayalı Ekmek Turta nasıl yapılır? - Ekşi mayalı ekmek tart malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Doğal yollarla oluşan laktobasiller ve maya bakterileri kullanılarak hamurun fermante olması ile yapılan ekşi maya ekmeğini turta lezzeti ile birleştiren ekşi mayalı tart tarifi, son zamanların en sık araştırılan tarifleri arasında yerini aldı. Alışıldık tart lezzetinin dışına çıkmak isteyenler için Ekşi mayalı ekmek tart malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 08:30 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 09:00
EKŞİ MAYALI EKMEK TART TARİFİ | Ekşi Mayalı Ekmek Turta nasıl yapılır? - Ekşi mayalı ekmek tart malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

EKŞİ MAYALI EKMEK TART TARİFİ | Dünyanın ne popüler tatlıları arasında yer alan tartı bir de ekşi maya ile denemek isteyenler arama motorlarında Ekşi Mayalı Ekmek Turta nasıl yapılır? sorusunun cevabını araştırıyor. Elma ve ekmek birleşiminden oluşan bu muhteşem lezzete farklı bir tat katmak isteyenler için haberimizde Ekşi mayalı ekmek tart malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını derledik. İşte detaylar...

EKŞİ MAYALI EKMEK TURTA NASIL YAPILIR?

EKŞİ MAYALI EKMEK TART MALZEMELERİ

  • 6 adet elma
  • 1,5 su bardağı ekşi maya
  • 2 yumurta
  • 5 yemek kaşığı tereyağ (1,5 kaşığı hamur için)
  • 2 çay kaşığı tarçın
  • 8 yemek kaşığı şeker (3 kaşığı hamur, 5 kaşığı harç için)
  • 1 paket kabartma tozu

EKŞİ MAYALI EKMEK TART YAPILIŞI

İç harcı yapılışı:

  • Elmalı yıkayıp soyduktan sonra küp küp doğrayın.
  • Elmaları tavaya alıp üzerine tereyağını koyun.
  • Yağ eriyene kadar ocakta pişirip tarçını ilave edin.
  • Biraz kavurduktan sonra üzerine 5 yemek kaşığı şekeri ekleyin.
  • Şeker eridikten sonra tavanın altını kısıp şerbet karamelize olana kadar (yaklaşık 10 dakika) pişirmeye devam edin.

Turta yapılışı:

  • Yumurta, ekşi maya, 3 yemek kaşığı şeker ve kabartma tozunubir kapta iyice çırpın.
  • Harcı yaparken ayırdığınız 1,5 yemek kaşığı tereyağını eriterek üzerine döküp bir süre daha karıştırın.
  • Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisinin içine pişen elmaları koyup yayın.
  • Üstüne turta için yaptığınız hamuru dökün.
  • 200 derecede 10 dakika ısıttığınız fırında üzeri kızarıncaya kadar (yaklaşık 15-20 dakika) pişirin.
  • Fırından çıktıktan sonra bir süre dinlendirip servis edebilirsiniz.

EKŞİ MAYALI EKMEK TART PÜF NOKTALARI

Elmaların eşit oranda yumuşaması için pişerken karıştırmayı ihmal etmemelisiniz.

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