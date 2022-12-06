PAELLA TARİFİ | İspanyol mutfağından Paella nasıl yapılır? - Paella malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

PAELLA TARİFİ | İspanya'nın geleneksel yemeği olan ve pilav üstü deniz mahsulleri olarak ifade edilen Paella, genellikle deniz masulüyle birlikte tavuk, kırmızı et, sucuk, sosis gibi ürünler karıştırılarak yapılır. Özellikle İspanya'nın Valencia şehriyle anılan Paella'nın tarifini merak edenler için Paella malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

İSPANYOL MUTFAĞINDAN PAELLA NASIL YAPILIR?

PAELLA MALZEMELERİ

2 adet orta boy kuru soğan

4 diş sarımsak

2 adet orta boy domates

5 yemek kaşığı zeytinyağı

200 gram jumbo karides

200 gram iç midye

200 gram temizlenmiş kalamar

3 adet baby ahtapot

1 çay bardağı beyaz şarap

1 gram safran

1,5 su bardağı pirinç (kısa taneli pirinç - tercihen Senia, Bomba veya Bafha cinsi)

3 su bardağı su (tercihen balık veya sebze suyu)

1 çay kaşığı tuz

1 çay bardağı bezelye

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

1/4 demet maydanoz

PAELLA YAPILIŞI

👉Kuru soğanları küçük küpler halinde yemeklik doğrayın. Ezdiğiniz sarımsakları incecik kıyın.

👉Kabuğunu soyduğunuz domatesleri küçük küpler halinde kesin. Tüm deniz ürünlerini dikkatli bir şekilde ayıkladıktan sonra bol suda yıkayın. Jumbo karides kullanıyorsanız kafa kısmını çıkarmadan kullanabilirsiniz. Fazla sularını bir kağıt havlu yardımıyla alın.

👉Damak tadınıza göre seçtiğiniz balık veya sebze suyunu kısık ateşte ısıtın. Zeytinyağının yarısını kalın ve geniş tabanlı bir tavada kızdırın. Kuru soğan ve sarımsakları zeytinyağında soteleyin.

👉Pirinçleri bol suda yıkayıp suyunu süzdürdükten sonra tavaya alın. Küp şeklinde doğranmış domatesleri de katıp aralarda karıştırarak pirinçleri kavurun.

👉Beyaz şarap ve safranı katıp yüksek ateşte çektirin. Sıcak suyun yarısını ekleyip kısık ateşte, tuz ve taze çekilmiş tane karabiber ilavesiyle kapağı kapalı tencerede pişmeye bırakın.

👉Ayrı bir tavada kalan zeytinyağını kızdırdıktan sonra tüm deniz ürünlerini sırasıyla katıp kısa bir süre yüksek ateşte soteleyin.

👉Pilav tenceresine aldığınız deniz ürünlerinin üzerine bezelye taneleri ve kalan sıcak suyu ekleyin. Tüm malzemeyi kısık ateşte suyunu çekene kadar bir arada pişirin.

👉Suyunu çekip demini alan deniz mahsullü paella'yı servis tabağına alıp incecik kıyılmış maydanozla süsledikten sonra sıcak olarak limon dilimleriyle servis edin.

PAELLA PÜF NOKTALARI

❗Deniz ürünlerini zeytinyağında sotelemeden de kavrulmakta olan soğan, sarımsak ve domatese katıp salma usulü "Paella" da hazırlayabilirsiniz.

❗Deniz mahsullerinin yanı sıra but, kanat, göğüs eti gibi tavuk ürünleri yanında sucuk-salam vb. şarküteri ürünleri ekleyebilirsiniz. Tüm malzemeleri karıştırarak hazırladığınız paella çeşitleri de mevcuttur ve sıklıkla bu şekilde tüketilir.

❗İşin püf noktalarından birisi de kısa boylu pirinç kullanmak, bu sebeple yerel İspanyol pirinçlerine ulaşamıyorsanız baldo pirinç gibi kısa boylu pirinç çeşitlerini tercih ederek sizler de hazırlayabilirsiniz.