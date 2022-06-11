ERİK KOMPOSTOSU NASIL YAPILIR? | Erik kompostosu için gerekli malzemeler nedir? Lezzetli erik kompostosu tarifi ve yapılışı!

Doğal bir lezzet deneyimlemek isteyenler çeşitli meyvelerle komposta yapmak için tarif aramaya başladı ve yaz aylarında sofraların vazgeçilmezlerinden biri olan erik hoşafının tarifi gündemde yerini aldı. Birçok kişi, 'erik kompostosu nasıl yapılır, erik hoşafı için hangi malzemeler gerekir?' sorularının cevabını araştırmaya devam ederken; evde erik kompostosu hazırlamak için püf noktalar ve en lezzetli tarifin detayları haberimizde...

ERİK KOMPOSTOSU TARİFİ

Erik Kompostosu İçin Gerekli Malzemeler:

1 kilogram mürdüm eriği,

1,5 su bardağı toz şeker

1 litre su

İsteğe göre aroma vermesi için bir tutam karanfil

ERİK KOMPOSTOSU NASIL YAPILIR?

Erikleri güzelce yıkayın ve çekirdeklerini çıkarıp, istediğiniz büyüklükte minik parçalara ayırın.

Tencereye toz şekeri ve suyu koyup, 5-10 dakika kaynatın ve kaynadıktan sonra erikleri içine ilava ederek ocaktan alın.

Tencerenin kapağını kapatıp, 15 dakika bekleyin, ardından tencerenin kapağını açın ve oda sıcaklığında ılımasını bekleyin.

Son olarak erik kompostosunu buzdolabına kaldırın ve içmek istediğiniz soğukluğa geldiğinde servis edin.

Afiyet olsun.