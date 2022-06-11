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ERİK KOMPOSTOSU NASIL YAPILIR? | Erik kompostosu için gerekli malzemeler nedir? Lezzetli erik kompostosu tarifi ve yapılışı!

Yaz aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan erik kompostosunun yapılışı damak zevkine düşkün binlerce kişi tarafından araştırılmaya başladı. Yemeklerin yanına yakışan ve ferahlatan erik kompostosunun tarifi, malzemeleri ve yapılışı gündemde yerini aldı. Hem yazın içecek olarak tüketmek hem de kışlık hazırlamak için evde erik kompostosu yapmak için bilmeniz gerekenler haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 17:30
ERİK KOMPOSTOSU NASIL YAPILIR? | Erik kompostosu için gerekli malzemeler nedir? Lezzetli erik kompostosu tarifi ve yapılışı!

Doğal bir lezzet deneyimlemek isteyenler çeşitli meyvelerle komposta yapmak için tarif aramaya başladı ve yaz aylarında sofraların vazgeçilmezlerinden biri olan erik hoşafının tarifi gündemde yerini aldı. Birçok kişi, 'erik kompostosu nasıl yapılır, erik hoşafı için hangi malzemeler gerekir?' sorularının cevabını araştırmaya devam ederken; evde erik kompostosu hazırlamak için püf noktalar ve en lezzetli tarifin detayları haberimizde...

ERİK KOMPOSTOSU TARİFİ

Erik Kompostosu İçin Gerekli Malzemeler:

  • 1 kilogram mürdüm eriği,
  • 1,5 su bardağı toz şeker
  • 1 litre su
  • İsteğe göre aroma vermesi için bir tutam karanfil

ERİK KOMPOSTOSU NASIL YAPILIR?

Erikleri güzelce yıkayın ve çekirdeklerini çıkarıp, istediğiniz büyüklükte minik parçalara ayırın.

Tencereye toz şekeri ve suyu koyup, 5-10 dakika kaynatın ve kaynadıktan sonra erikleri içine ilava ederek ocaktan alın.

Tencerenin kapağını kapatıp, 15 dakika bekleyin, ardından tencerenin kapağını açın ve oda sıcaklığında ılımasını bekleyin.

Son olarak erik kompostosunu buzdolabına kaldırın ve içmek istediğiniz soğukluğa geldiğinde servis edin.

Afiyet olsun.

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