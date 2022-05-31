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BROWNIE TARİFİ | Evde Brownie nasıl yapılır? Brownie malzemeleri...

Tatlı sevenlere yaklaşık 45 dakikada hazırlayabilecekleri leziz bir tarif sizlerle... Brownie yapımı, Brownie tarifi ve malzemeleri arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Evde Brownie nasıl yapılır?

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 16:31 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 16:31
BROWNIE TARİFİ | Evde Brownie nasıl yapılır? Brownie malzemeleri...

Evde Brownie nasıl yapılır? - Brownie kek, ülkemizde ve dünyada sık sık tercih edilen, yapımı pratik bir tatlıdır. Brownie'nin tarifi ve malzemeleri merak konusu oldu. İşte evde brownie yapımı...

EVDE BROWNIE NASIL YAPILIR?

Minik bir sos tenceresi içerisinde tereyağını eritin. Tereyağı erir erimez ocaktan alın ve içerisine parçalara böldüğünüz çikolataları atın. Çikolataların tereyağının sıcağı ile erimesini sağlayın. Ardından karışımı soğuması için kenara alın. Bir kabın içerisine yumurta ve şeker ekleyerek çırpın. Üzerine azar azar çikolata ve tereyağı karışımını akıtın ve karıştırmaya devam edin. Ardından un ve vanilya ekleyin ve tüm malzemeler bileşinceye kadar karıştırın. Ardından yağlanmış ya da pişirme kağıdı bulunan 20 cm kare kalıba karışımı aktarın. 160 derecede ısıtılmış fansız fırında 30-35 dakika pişirin. Çatlak görünüm alınca fırından çıkartıp 1 saat dinlendirin.

BROWNIE MALZEMELERİ

300 gram bitter çikolata (iri parçalanmış)
3 adet yumurta
150 gram tereyağı
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı un
1 paket vanilya

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