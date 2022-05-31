BELEN TAVA TARİFİ | Belen tava nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Evde belen tava yapmanın püf noktaları ve hazırlanışı!

Et yemeği sevenler için vazgeçilmezlerden biri olan belen tavanın nasıl yapıldığı ve belen tava tarifinin detayları arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. Peki, belen tava nasıl yapılır, gerekli malzemeler nedir? İşte adım adım belen tava yapılışı, püf noktası ve tarifi...

BELEN TAVA TARİFİ

Belen Tava İçin Gerekli Malzemeler:

500 - 700 gram kırmızı et

15 adet arpacık soğan ya da bir baş soğan)

3 diş sarımsak

4 adet yeşil biber

2 adet kırmızı biber

3 adet domates

2 yemek kaşığı tereyağ

6-7 diş sarımsak

1 adet doğranmış domates

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı, karabiber,

1 çay kaşığı pulbiber, kırımızı biber

1 çay kaşığı tuz (kullanacağınız salçanın tuz oranına göre artılıp azaltılabilirsiniz)

Varsa toprak güveç veya kiremit tava



ADIM ADIM BELEN TAVA NASIL YAPILIR?