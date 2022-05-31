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BELEN TAVA TARİFİ | Belen tava nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Evde belen tava yapmanın püf noktaları ve hazırlanışı!

Belen tavanın nasıl yapıldığını merak eden vatandaşlar 'belen tava yapmak için neler gerekli, hangi malzemeler gerekir, belen tava nasıl yapılır, tarifi nedir?' sorularını araştırmaya başladı. İşte evde belen tava yapmak isteyenler için lezzetli belen tava tarifi...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 15:48
BELEN TAVA TARİFİ | Belen tava nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Evde belen tava yapmanın püf noktaları ve hazırlanışı!

Et yemeği sevenler için vazgeçilmezlerden biri olan belen tavanın nasıl yapıldığı ve belen tava tarifinin detayları arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. Peki, belen tava nasıl yapılır, gerekli malzemeler nedir? İşte adım adım belen tava yapılışı, püf noktası ve tarifi...

BELEN TAVA TARİFİ

Belen Tava İçin Gerekli Malzemeler:

  • 500 - 700 gram kırmızı et
  • 15 adet arpacık soğan ya da bir baş soğan)
  • 3 diş sarımsak
  • 4 adet yeşil biber
  • 2 adet kırmızı biber
  • 3 adet domates
  • 2 yemek kaşığı tereyağ
  • 6-7 diş sarımsak
  • 1 adet doğranmış domates
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 çay kaşığı, karabiber,
  • 1 çay kaşığı pulbiber, kırımızı biber
  • 1 çay kaşığı tuz (kullanacağınız salçanın tuz oranına göre artılıp azaltılabilirsiniz)
  • Varsa toprak güveç veya kiremit tava


ADIM ADIM BELEN TAVA NASIL YAPILIR?

  • Etleri kuş başı olacak şekilde doğrayın, pişireceğiniz fırın tepsisinin (varsa toprak güveç veya kiremit tava) altına etleri yerleştirin.
  • İçine sırayla soğanları, biberleri ve patatesleri doğrayıp ete ilave ediyoruz domatesleri küp şeklinde doğruyoruz ekleyin.
  • Sıvı yağı, salçayı ve baharatları ilave edip elinizle bir miktar yoğurur gibi hepsini harmanlayın.
  • Son olarak üzerine tereyağını katı haliyle ilave edin; kullanmak isterseniz içine bir miktar da kuyruk yağı ekleyebilirsiz.
  • 200 derece fırında üzerini folyayla kapatıp kontrollü şekilde, etler tamamen pişene kadar pişirmeye devam edin.

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