TAŞ KADAYIF TATLI TARİFİ 📌 | Evde Taş kadayıf tatlısı nasıl yapılır? Taş kadayıfı tatlısı tarifi ve malzemeleri...

Ülkemizin çeşit çeşit ve güzel tatlıları arasında özel bir konumda bulunan ve özel lezzetlerinden biri olan Taş kadayıfı tatlısı yapılışı ve tarifi merak ediliyor. Peki, Evde Taş kadayıfı tatlısı nasıl yapılır? İşte Taş kadayıfı tatlısı tarifi ve malzemeleri...

EVDE TAŞ KADAYIF TATLISI NASIL YAPILIR?

Taş kadayıf tatlısı malzemeler

Hamuru için:

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı su

1,5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

İçi için:

150 gram iri kıyılmış ceviz içi

Kızartmak için:

3/4 su bardağı sıvı yağ

Şerbeti için:

2,5 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

1/4 adet limon

Üzeri için:

2 yemek kaşığı ince çekilmiş antep fıstığı

50 gram kaymak

TAŞ KADAYIF TATLISI YAPILIŞI

Sütü, suyu, şeker, tuz ve kuru mayayı derin bir kaba ekleyip karıştırın. Un ilave edin ve mikser ile 5 dk çırpın. Tamamen homojen bir karışım elde edin. Hazırladığınız karışıma poşet geçirin ve 30 dk mayalayın. Hamur kabarıp, göz göz olduğunda mayalanma işlemi tamamlanmış demektir.

Yapışmaz tabanlı bir tavayı ocağa alın ve içerisine hiç yağ koymayın. Tavayı ocakta iyice ısıttıktan sonra, her seferinde birer kepçe olacak şekilde tavaya alın ve sadece alt tarafını pişirin.

Üstte kalan tarafında ıslaklık kalmadığı zaman minik yuvarlak hamurlarınızı ocaktan alıp, bir kenara ayırın.

Tüm hamuru bu şekilde hazırladıktan sonra, hamurun pişirmediğiniz kısmına ceviz içi koyun ve yarım ay şeklinde hamuru kapatın. Kenarlarına iyice bastırıp yapışmasını sağlayın.

Derin bir kızartma tenceresine bolca ayçiçek yağı koyun ve iyice kızdırın. Yağ kızdıktan sonra kadayıfları kızartmaya başlayın. Bu arada şerbetiniz de soğumuş olarak yanınızda olsun.

Kızarttığınız kadayıfları yağdan alıp direkt soğuk şerbetin içine atın. Bu şekilde tüm kadayıfları kızartıp şerbete atın. Kadayıflar şerbetin içinde yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra servise hazır hale geliyorlar.