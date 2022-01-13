MİDYE DOLMA NASIL YAPILIR? 📌 | Evde midye dolma nasıl yapılır? Midye dolma tarifi ve malzemeleri...

Ülkemizin çeşit çeşit ve güzel yemekleri arasında özel bir konumda bulunan sokak lezzetlerinden biri olan midye dolmanın yapılışı ve tarifi merak ediliyor. Peki, Evde midye dolma nasıl yapılır? İşte midye dolma tarifi ve malzemeleri...

MİDYE DOLMA İÇİN MALZEMELER

40 adet kabuklu midye

¾ su bardağı zeytinyağı

2,5 su bardağı sıcak su

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1 adet taze sıkılmış limon suyu

İç pilav için:

1,5 su bardağı pirinç

4 adet orta boy kuru soğan

50 gram dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı domates salçası

8 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

2,5 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

1 tatlı kaşığı tuz

¼ demet dereotu

MİDYE DOLMA NASIL YAPILIR?

Taze midyeleri bol suda yıkamalısınız. Tel fırça yardımıyla üzerinde bulunan lekeleri temizleyip yeniden yıkayın. Midyeyi birbirinden tamamen ayırmadan bıçak yardımı ile uç kısımdan açın.Tüylü kısımları alın ve midyeleri soğuk su doldurulmuş kapta kısa süreliğine bekletin. Tekrar bol suda yıkayıp süzün ve ayrı bir yerde bekletin. Pilavlık pirinci ılık ve tuzlu suda 15 dakikaya yakın bekletin. Kabuğu soyulmuş kuru soğanları, küp küp doğrayın. Kuş üzümlerini ılık suda bekletin.

Pilavı süzün. Zeytinyağını geniş bir pilav tenceresinde ısıtın ve dolmalık fıstıkları hafif bir renk alana kadar kavurun. Pirinç ekleyin. Kısık ateşte kavurun. Suyu süzülmüş ve durulanmış kuş üzümleri, tuz, karabiber, yenibahar, taze sıkılmış limon suyu ve toz şekeri ekleyip karıştırın.

Sıcak suyunu verip kısık ateşte pirinçler hafif diri kalacak şekilde pişirin. Ilık pilavı bir kenara alıp dinlendirin. Kabuklarını araladığınız midyelerin iç kısımlarını birer tatlı kaşığı kadar iç pilavla doldurup sıkıca kapatın.

Geniş kısımları aşağı bakacak şekilde bir tencereye dizin. Üzerlerine zeytinyağı gezdirin. Ağırlık yapması adına üzerlerine porselen bir tabak kapatıp sıcak su gezdirin. Kısık ateşte yaklaşık 30 dakika pişirdiğiniz dolmayı soğuk servis edin.