Yemek tarifleri... En güzel levrek tarifi! Ege usulü enginarlı levrek nasıl yapılır?

Enginar ile balığın buluştuğu enginarlı levrek yemeğinde ortaya nefis bir lezzet çıkıyor. Enginarlı levrek tarifi ve yemeğin nasıl yapıldığı merak ediliyor. Peki en güzel enginarlı levrek nasıl yapılır? Ege usulü enginarlı levrek tarifi nedir? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

MALZEMELER (4 KİŞİLİK)

1 büyük deniz levreği

2 enginar, dilimlenmiş

2 orta boy beyaz soğan, ince ince piyazlık doğranmış

5-10 kiraz domates, ikiye bölünmüş

dörtte bir su bardağı zeytinyağı

tuz

karabiber

bir taze biberiye dalı veya bir tutam kurutulmuş biberiye

HAZIRLANMASI:

Levreği temizletip, fırında pişirecek şekilde hazırlatın. Uzunca bir folyoyu kenarları ortada birleşek şekilde katlayın. Yağlı fırın kağıdını da aynı şekilde katlayıp folyonun üzerine koyun. (folyo ve kağıdın uzunluğu yaklaşık olarak balığınızın üç katı olsun, böylece balığı üzerine koyup kapattığınızda tamamen kapanabilsin.)

Fırını 230C'ye (450F) getirin. Enginarları, soğanları, domatesleri ve zeytinyağını harmanlayın. Tuz ve karabiber ekleyin.

Balığı dışına tuz ve karabiber serperek folyonun üzerindeki yağlı kağıdın ortasına yerleştirin. Balığın içine de tuz, karabiber ve biberiye serpin. Harmanladığınız sebzeleri balığın üzerine yayın. Folyo ve kağıdı bir arada balığın üzerine katlayın. Açık kalan kenarları içe doğru kıvırın.

Fırın tepsisine yerleştirip 1 saat 10 dakika pişirin. Pişince 5 dakika oda sıcaklığında bekletip servis yapın.