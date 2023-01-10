Hesap zamanı...

Geçen sezon önüne geleni ezip geçen bir takım, nasıl bu kadar kısa bir sürede bu hale gelir aklım almıyor! Üstelik de şampiyon takım, sezona 13 yeni transfer yaparak girmesine rağmen! Hoca aynı hoca, yönetim aynı yönetim, takımın yüzde 80'i aynı. Ne yani geçen sezon bu takımı Nwakaeme, Dorukhan, Visca ve Cornelius mu şampiyon yaptı? Elbette herkesin kafasında bir fikir vardır. Ama yeni transferlerin katkısının çok az olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada Abdullah Avcı'nın da formsuzluğunu unutmamak lazım. Bu sezonun en iyisi Bakasetas'ı nerede oynattığı belli değil hocanın. Varsa yoksa topa sahip olma, çok pas yapma meziyet değil. Bunu ne zaman anlayacak Abdullah hoca? ! Düşük tempolu oyun, ceza sahasına girmeye korkan bir takım! Bu Trabzonspor, neden sahada savaşmıyor, neden ceza sahasına çok adamla girmiyor! Ne oldu bu takıma hocam! Bu telaş, bu panik nedir yahu! Alanyaspor ilk yarıda topu sana bıraktı. Alanları iyi kapattı, seni ceza sahasına sokmadı, tuzağa düşürüp 3 gol birden attı. Sen istediğin kadar topa sahip ol. Ben tabelaya bakarım arkadaş. Alanyaspor ilk yarıda yüzde 29 topa sahip olarak seni perişan etti! 3 gol yerken, net pozisyona giremedin! İkinci yarıda skor 5'e giderken, kenar hamleleri de hiçbir işe yaramadı!



Trabzonspor, ne hücum yapmasını biliyor, ne de savunma! Abdullah Avcı, 2. yarıya başlarken Djaniny ve Bartra'yı sahaya sürerken, Umut ve Hugo'yu çıkardı. Avcı, 3'lü savunmaya dönerken, defansını da iyice ileriye çıkardı önde baskı yapabilmek için... Sahada tek savaşan oyuncu vardı Abdülkadir Ömür, onu da 62'de kenara aldı Abdullah hoca. Bu arada hakem Mustafa Kürşad Filiz ve VAR ekibi, çok kötü bir maç çıkardı. 1) Lusamba maçın başında Bakasetas'ın bileğine bastı, sarı çıkmadı! 2) 20'de Balkovec, Trezeguet'ye ceza sahasında dirsek attı, VAR çağırsa penaltı. VAR'daki Hakan Ceylan ve AVAR Koray Gençerler hakemi çağırmadı bile. 3) 40'ta Balkovec, Trezeguet'yi ceza sahasında yere indirdi, yine VAR ve hakem uyudu adeta! Penaltı güme gitti. 4) 47'de Lusamba, arkadan Siopis'in ayağına bastı yine sarı kart yok! 5) 48'de Balkovec, Terezeguet'ye faul yapıyor, şaka gibi ama hakem, Alanyaspor lehine düdük çalıyor. Evet hakem ekibi çok kötüydü, Trabzonspor da kötüydü. Alanyaspor akıllı bir oyunla çok farklı galip gelmesini bildi. Helal olsun Alanyaspor'a... Ama MHK, neden bu maça Mustafa Kürşat Filiz gibi acemi bir hakemi verdi? Düşündürücü! Ama bu hezimeti de hakemin yanlış kararlarına yormak doğru değil! Sen sahada ne yaptın diye sorarlar adama! Ayrıca Alanyaspor da aslanlar gibi mücadele edip, seni yerle bir etti...



Sadece hakem mi yanlış yaptı? Abdullah Avcı'nın da yanlışları çoktu dün! Sahada savaşmayana, aklını ortaya koymayana ekmek yok! Geçen sezonun yıldız ismi Uğurcan Çakır'a gelirsek, Evet önündeki savunma kötü, ama senin de bir kurtarışın olsun be Uğurcan! Böyle kolay goller yemek hiç yakışmadı sana! Trabzonspor bu değil, olamaz da... Sorun neyse yönetim-teknik heyetfutbolcular bir araya gelip, herkesin eteklerindeki taşı dökmesi lazım. Yaraya neşter vurmak şart oldu! Radikal kararlar almanın da zamanı geldi sanki! Çünkü bu gidiş, gidiş değil! Bu takımı kim veya kimler bu hale getirdiyse hesabını vermeli!