Şapkadan anka kuşu çıkar mı? – Zeki Uzundurukan – Fotomaç
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HEPSİ
    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    Şapkadan anka kuşu çıkar mı?

    maçını şapkadan tavşan çıkararak kazanan sihirbazı , dünkü karşılaşmasının daha 42. dakikasında hamle şansını yitirdi.
    Uzun yıllardır bir teknik direktörün bu kadar şanssızlıklar yaşadığını görmedim.
    Hem de takımın bankoları , Feghouli ve 'dan yoksun kalan Fatih hoca, oyun liderliğini Fernando'nun yerine oyuna giren 'a verdi.
    Ama Selçuk bırakın oyun liderliğini, yana pas vermekten öteye gidemedi...
    Bursaspor, geriye yaslanmadan cesur bir futbol ortaya koydu.
    Hatta ilk yarının en tehlikeli pozisyonunu da konuk ekip yakaladı.
    Chedjou'nun kafa vuruşunda Mariano müthiş bir hamle ile adeta golü çıkardı.
    İkinci yarıda yeni bir çılgınlık üretmek isteyen Fatih hoca, takımına hücum talimatını verdi. 'ın kaçırdığı bir gol var ki...
    Sonrasında Mariano'nun açığını kapatmaya çalışırken, Ozan Kabak'ın yaptırdığı penaltıya ne demeli?

    'nın penaltı atışını ilk anda Muslera çeldi, ama dönen topta Galatasaraylı oyuncular hamle yapmakta gecikince; Aytaç, bu kez ağları gördü. Bursaspor skor üstünlüğünü yakaladıktan sonra daha rahat oynamaya başladı.
    Takımına bir penaltı kazandıran Lima, sürati ile savunmasını çok zorladı. Tunay ve Sakho golle burun buruna geldi.
    Sarı-kırmızılıların orta alanı adeta yol geçen hanına dönerken; hamle şansı bulunmayan Terim, bu tabloyu çaresizlik içinde izledi. için hep şunu söylemiştim; 'gizli kahraman...' Belhanda dün beni bir kez daha haklı çıkardı. Tam Galatasaray adına umutların tükenmeye başladığı dakikalarda yine sahneye çıktı.
    'un müthiş golünde jeneriklik bir orta kesti Faslı yıldız...
    Beraberlik golünden sonra Aslan kükremeye başladı. Ama tabelayı değiştirecek gol gelmedi.
    Galatasaray; maçı öncesinde hem 2 puan kaybetti, hem de sakatlıklarla sarsıldı.
    Terim'in çarşamba günkü maçta şapkadan 'anka kuşu' çıkarm

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