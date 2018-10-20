Şapkadan anka kuşu çıkar mı?

Antalyaspor maçını şapkadan tavşan çıkararak kazanan futbol sihirbazı Fatih Terim, dünkü Bursaspor karşılaşmasının daha 42. dakikasında hamle şansını yitirdi.

Uzun yıllardır bir teknik direktörün bu kadar şanssızlıklar yaşadığını görmedim.

Hem de takımın bankoları Serdar Aziz, Feghouli ve Fernando'dan yoksun kalan Fatih hoca, oyun liderliğini Fernando'nun yerine oyuna giren Selçuk İnan'a verdi.

Ama Selçuk bırakın oyun liderliğini, yana pas vermekten öteye gidemedi...

Bursaspor, geriye yaslanmadan cesur bir futbol ortaya koydu.

Hatta ilk yarının en tehlikeli pozisyonunu da konuk ekip yakaladı.

Chedjou'nun kafa vuruşunda Mariano müthiş bir hamle ile adeta golü çıkardı.

İkinci yarıda yeni bir çılgınlık üretmek isteyen Fatih hoca, takımına hücum talimatını verdi. Ömer Bayram'ın kaçırdığı bir gol var ki...

Sonrasında Mariano'nun açığını kapatmaya çalışırken, Ozan Kabak'ın yaptırdığı penaltıya ne demeli?