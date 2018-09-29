Bu takım şut çalışmalı

İlk yarıda Galatasaray'ın bir penaltısını vermedi Alper Ulusoy! Tamam Alper hoca, görememiş ya da atlamış olabilir pozisyonu! Bu yüzden VAR sistemine geçmedik mi? O halde VAR sisteminin başındaki 'avarlar' da mı göremedi pozisyonu?

Ya da şöyle mi düşündüler acaba?

'Evet formadan bir çekme var ama bu çekme ile Rodrigues düşmemeliydi...' Ne olursa olsun İbrahim Akdağ, Rodrigues'i formasından çekiyor; eylemin şiddetine bakılmadan penaltı verilmeliydi...

Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynayacağı Porto maçını düşünerek Onyekuru ve Nagatomo gibi iki yıldızını kenarda tuttu. Galatasaray ilk yarıda 6 net pozisyonuna girip, bunlardan birkaçını golle sonuçlandıramıyorsa sorun forvettedir. Bu kadar beceriksizlik olur mu yahu? Rodrigues, Emre Akbaba, Eren Derdiyok gol kaçırma yarışına girince gol sesi çıkmadı ilk 45'te.

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Erzurumspor, savunmadan çıkarken acemice pas hataları yaptı; bunların birçoğu Galatasaraylı oyunculara asist oldu ama gel gör ki, tribünlere saç-baş yoldurtan etkisiz vuruşlara dönüştü bu fırsatlar...

Galatasaray, ikinci yarıda 10 kişi ile rakip kaleye yüklendi, bastırdıkça arkada 30-40 metrelik boşluklar oluştu; ama Erzurumspor'un bu boşluklara hareketlenip, Galatasaray kalesine gidecek gücü yoktu. O yüzden maç, Galatasaraylı oyuncularla kaleci Sehic arasında geçti. Tabela bir türlü değişmeyince, Fatih hocadan Onyekuru hamlesi geldi.

Bu değişiklikle baskının şiddeti zirveye çıktı; rakip savunma adeta felç oldu... Gol de duran toptan yani kornerden geldi. Ömer Bayram'ın kornerinde Maicon, topu kafa ile adeta iğne deliğinden geçirerek ağlara gönderdi. Geriye düşene kadar sadece savunma yapan Erzurumspor, son bölümde çok etkili oldu. Maicon ve Serdar Aziz kritik müdahaleler yaparak rakibe gol şansı vermedi.

Bu kadar şut, bu kadar net pozisyon...

Vuruş kalitesi zayıf olunca tarihi fark kaçtı! Bu takım idmanlarda daha fazla şut çalışmalı Fatih hocam...

Akıllar Porto maçındaydı ama ligde de kazanmak çok önemliydi. Galatasaray, 3 puanı aldı ve rotasını Portekiz'e çevirdi.

Bu futbol, Porto karşısında Galatasaray'a yetmez!