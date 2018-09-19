Lokomotiv'i hurdaya çevirdik!

Dün gece İstanbul, bir başka güzeldi.

Dün gece İstanbul, futbolun sarı-kırmızı renkleri ile ışıl ışıldı.

Önce Rodrigues'in kurşun gibi şutuyla yer gök sarı-kırmızıya büründü.

Ardından Eren Derdiyok'un füzesi ile coşku, Mars'tan bile hissedildi.

Dün gece İstanbul, tarihi bir zafere tanıklık etti.

Dün gece İstanbul'da ihtişamlı bir futbol destanının ayak izleri vardı.

Dün gece İstanbul'da Şampiyonlar Ligi müziği ile kükreyen bir Aslan vardı!

Aslan Cimbom, Devler Ligi'ne muhteşem bir başlangıç yaparken, 'Ben Avrupa Fatihi Galatasarayım!' mührünü bastı...

Aslan, Rusya şampiyonu Lokomotiv Moskova karşısında kükredi.

Art arda attığı iki pençe ile Lokomotiv'i raylardan uçuruma itti...



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Fernandes'miş, Farfan'mış, Höwedes'miş, Miranchuk'muş; güldürmeyin beni!Onların tutukluk yapan silahları vardı sahada...Bizim ise Rodrigues, Eren Derdiyok, Nagatomo, Belhanda , N'Diaye gibi Lokomotiv'i hurdaya çıkaran ustalarımız vardı.İkinci yarıda Ruslar'a futbol dersi verdik.Tarihi farkı kaçırdık.Tribünleri dolduran Galatasaray taraftarı, muhteşem bir futbol gecesine tanıklık ederken; zaferin coşkusunu doyasıya yaşadı.

İmparator Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi maçlarının en deneyimli teknik adamlarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

Eee boşuna İmparator dememişler.

Saha kenarındaki duruşu, şık kıyafeti ve zeka ürünü taktikleri ile Lokomotiv'i stop ettirdi Türk Telekom Stadı'nda...

Çağırın, sıradaki gelsin!

Lokomotiv çok hafif geldi Aslan'a.

Adı Aslan, işi Avrupa'da destan!

Helal olsun Galatasaray!