Lokomotiv'i hurdaya çevirdik! – Zeki Uzundurukan – Fotomaç
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HEPSİ
    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Lokomotiv'i hurdaya çevirdik!

    Dün gece , bir başka güzeldi.
    Dün gece İstanbul, futbolun sarı-kırmızı renkleri ile ışıl ışıldı.
    Önce Rodrigues'in kurşun gibi şutuyla yer gök sarı-kırmızıya büründü.
    Ardından 'un füzesi ile coşku, Mars'tan bile hissedildi.
    Dün gece İstanbul, tarihi bir zafere tanıklık etti.
    Dün gece İstanbul'da ihtişamlı bir destanının ayak izleri vardı.
    Dün gece İstanbul'da Şampiyonlar Ligi müziği ile kükreyen bir Aslan vardı!
    Aslan Cimbom, Devler Ligi'ne muhteşem bir başlangıç yaparken, 'Ben Avrupa Fatihi Galatasarayım!' mührünü bastı...
    Aslan, şampiyonu karşısında kükredi.
    Art arda attığı iki pençe ile Lokomotiv'i raylardan uçuruma itti...


    ***

    Fernandes'miş, Farfan'mış, Höwedes'miş, Miranchuk'muş; güldürmeyin beni!
    Onların tutukluk yapan silahları vardı sahada...
    Bizim ise Rodrigues, Eren Derdiyok, Nagatomo, , N'Diaye gibi Lokomotiv'i hurdaya çıkaran ustalarımız vardı.
    İkinci yarıda Ruslar'a futbol dersi verdik.
    Tarihi farkı kaçırdık.
    Tribünleri dolduran taraftarı, muhteşem bir futbol gecesine tanıklık ederken; zaferin coşkusunu doyasıya yaşadı.
    ***

    İmparator , Şampiyonlar Ligi maçlarının en deneyimli teknik adamlarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi.
    Eee boşuna İmparator dememişler.
    Saha kenarındaki duruşu, şık kıyafeti ve zeka ürünü taktikleri ile Lokomotiv'i stop ettirdi Stadı'nda...
    Çağırın, sıradaki gelsin!
    Lokomotiv çok hafif geldi Aslan'a.
    Adı Aslan, işi Avrupa'da destan!
    Helal olsun Galatasaray!

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