Cocu’ya sorularım var...
HÜCUM futbolu oynatsın diye getirilen Cocu'nun dün Sivas'ta sahaya sürdüğü 11'i görünce 'yok artık!' demekten kendimi alamadım. Fenerbahçe, derbiler dışında rakiplerine karşı önlem almaz, rakipleri Fenerbahçe'ye karşı önlem alır. Ama Cocu, dünkü maçta İsmail Köybaşı'nı sol açık oynattı. Sol açıkta en son tercih edilebilecek bir oyuncu İsmail.
Oysa Sivasspor savunma yapmıyor ve öylesine boş alanlar var ki Fenerbahçe'nin değerlendirebileceği ama Valbuena kenarda.
Diyelim ki Valbuena'yı sevmiyorsun Cocu! Sol açık da oynayabilen Barış Alıcı'yı oynat. İsmail'den daha yaratıcı bu oyuncular neden kenarda bekliyor! Ligin dibine demir atmak mı istiyorsun Cocu!
Frey'e, Soldado'ya futbol akılları sadece savunma yapmak olan oyuncular mı topu getirecek Cocu?
İlk 45 dakikayı neden çöpe attın Cocu?
Bu maçı kazanmaktan başka çaren yokken neden bu kadar savunmacı ile oynuyorsun Cocu?
Bu korkaklık nedir Cocu!
Elinde olsa 10 savunmacı ile bile sahaya çıkarsın değil mi Cocu?
'Korkaklar asla zafer kazanamaz' diye bir söz var bilir misin Cocu?
Fenerbahçe'nin büyüklüğünün hala farkında değil misin Cocu?
Oyuna o kadar iştahlı girdi ki, bir topu da direkten döndü.
Ama sakatlık yakasını bir türlü bırakmıyor Mehmet Ekici'nin...
Soldado çok gol kaçırdı dün... Kaleci Tolgahan günündeydi.
Harun da etkili kurtarışlar yaptı.
Fenerbahçe'nin iyi bir golcüye ihtiyacı var.
Slimani, Soldado ve Frey'in üçünü toplasan Comolli'nin jet hızıyla gönderdiği bir Fernandao etmez.
Yazık! Çok yazık!
Koca Fenerbahçe'nin 9 maçta sadece 9 puanı var.
Ve 9 haftada bu takım sadece 6 gol attı.
Olan 25 milyon Fenerbahçe taraftarına oluyor!
Üstelik de 9 hafta geçerken takımın sahadaki durumu ile ilgili bir umut ışığı da yok.
Kadro dışı hamlesi ile 3 antrenörün gönderilmesi de işe yaramadı...
O zaman bu kötü tablonun sorumluları belli!
Transferleri yapan Comolli ile 'Patron' dediğiniz Cocu!
Sabır sabır da nereye kadar sabır...