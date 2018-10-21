Cocu’ya sorularım var...

HÜCUM futbolu oynatsın diye getirilen Cocu'nun dün Sivas'ta sahaya sürdüğü 11'i görünce 'yok artık!' demekten kendimi alamadım. Fenerbahçe, derbiler dışında rakiplerine karşı önlem almaz, rakipleri Fenerbahçe'ye karşı önlem alır. Ama Cocu, dünkü maçta İsmail Köybaşı'nı sol açık oynattı. Sol açıkta en son tercih edilebilecek bir oyuncu İsmail.

Oysa Sivasspor savunma yapmıyor ve öylesine boş alanlar var ki Fenerbahçe'nin değerlendirebileceği ama Valbuena kenarda.

Diyelim ki Valbuena'yı sevmiyorsun Cocu! Sol açık da oynayabilen Barış Alıcı'yı oynat. İsmail'den daha yaratıcı bu oyuncular neden kenarda bekliyor! Ligin dibine demir atmak mı istiyorsun Cocu!

Frey'e, Soldado'ya futbol akılları sadece savunma yapmak olan oyuncular mı topu getirecek Cocu?

İlk 45 dakikayı neden çöpe attın Cocu?

Bu maçı kazanmaktan başka çaren yokken neden bu kadar savunmacı ile oynuyorsun Cocu?

Bu korkaklık nedir Cocu!

Elinde olsa 10 savunmacı ile bile sahaya çıkarsın değil mi Cocu?

'Korkaklar asla zafer kazanamaz' diye bir söz var bilir misin Cocu?

Fenerbahçe'nin büyüklüğünün hala farkında değil misin Cocu?