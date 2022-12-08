Dengeli oyun

Trabzonspor, ciddi sayılabilecek ikinci hazırlık maçına dengeli başladı. Stoperde Gbamin oyun kurucu nitelikleriyle dikkat çekerken bordo-mavililer genel olarak orta sahada etkili olmaktan uzaktı. Rakibin baskısı karşısında Trabzonspor bir türlü istediği organizasyonu kuramadı. Bakasetas, Abdülkadir ve Siopis orta sahası rakip baskı kurduğunda zorlandı. Umut'un goldeki takipçiliği ve takımı baskı yerken oyun kurulumuna yardımcı olma çabası dikkat çekiciydi. Arif Boşluk yine dikkat çeken bir performans sergiledi. Crystal Palace bir Premier Lig takımı. Organizasyon, baskı, hızlı hücum, topa sahip olma gibi pek çok konuda Trabzonspor'un eksiklerinin ne olduğunu gösteren bir oyun oynadı. Trabzonspor'un eldeki oyuncu grubuyla yapmaya çalıştığı şeyin nasıl olması gerektiğini ve bu oyun çeşitliliğinde neleri eksik bıraktığını uygulamalı olarak ortaya koydular. Abdullah Avcı'nın taktiksel tercihlerinde bir revizyona gitmesi, bazı rakiplere karşı kendi oyununda ısrar etmesinden daha önemli olacak. Rakibe göre oyun anlayışı, hatta oyunun gidişatına göre oyun anlayışı, Trabzonspor için kritik bir önem taşıyacak sezonun geri kalanında.