Kazanmak iyidir

Trabzonspor polemiklere sebebiyet verebilecek bir ön alan tercihiyle çıkmıştı maça. Bu şartlarda başlayan maçta Trabzonspor dinamik ön alan presiyle rakibi beklenenden erken şaşırttı.

Kazanılan topları değerlendirme noktasında daha akıcı bir tercihler bütünü de gelince Ferencvaros, Trabzonspor karşısında top yüzü göremedi. Hamsik'in istasyon oyunu, Siopis'in presi, Bakasetas'ın kendine özgü meziyetleri ve Trezeguet'nin kaleye yakın olduğunda ortaya çıkardığı oyun bir araya gelince Trabzonspor etkili oldu.

Bakasetas'ın golü harikaydı. Golden sonra Trezeguet ve Yusuf'un ayağından farkı artıracak fırsatlar da buldu Trabzonspor ancak başarılı olamadı.

Ferencvaros'un ise ilk hücum denemesi 32. dakikada geldi.



İlk yarı böyle bittikten sonra Trabzonspor'un oyunu klasik illüzyonuna döndü: Topa sahip olma illüzyonu.

60. dakikaya doğru oyundan düşen Hamsik ve çok da alışık olmadığı bir mevkide oynayan Yusuf çıkarken Djaniny ve Gbamin girdi. Çok geçmeden Bardhi ve Naci de oyuna girdi, çok beklenmedik değişikliklerdi bunlar. Zira sezon başından beri aynı anda çok tercih edilmemiş bir futbolcu grubu oyundaydı. Bu dakikalardan sonra üstünlüğü ele geçiren Ferencvaros, Trabzonspor kalesine yüklenmeye başladı.

Fırtına kazanarak Konferans Ligi'ne kaldı. Bu sonuç Kızılyıldız yenilgisinin üzüntüsünü daha da derinleştirdi.

Ancak yolu devam etmek güzel.