Değişmeyen kural

Uzun zamandır denendiği sağ kanatta beklenen verimliliği gösteremeyen Trezeguet'nin yine burada başlaması, Trabzonspor adına net bir eksiklik göstergesi oldu.

Orijinal mevkii orta saha olan Bardhi de sol kanatta çok iyi değildi. İki kanat da üretemedi.

İlk yarıda taraftarının da desteğiyle oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışan Kızılyıldız bireysel bir hatadan gol bulurken, Trabzonspor anında cevap verdi.

İkinci yarıda ise Trabzonspor oyunun dengesini lehine çevirmeye çabaladı. Bunda da pozisyonlar açısından başarılıydı. Zaman zaman beceri, zaman zaman şans eksikliği oyunun bir sonraki safhaya geçmesinin önündeki engellerdi.

Şansın ne kadar önemli bir faktör olduğunu ilk gole bakınca görebiliriz.

Atamayana atarlar kuralı dünyanın her arenasında geçerliliğini koruyor.

H H H

Yine öyle oldu. Trabzonspor yediği golden sonra bir türlü ritim bulamadı, oyundaki coşku eksikliği her dakika kendini öz güvensizlik olarak gösteriyordu. Mevkilerin eridiği, oyunun azim, hırs, saldırganlık istediği anlarda Trabzonspor bu yüreği ortaya koyamadı. Çünkü bazı alışkanlıklar oyununuzun ve tutkunuzun seviyesini belirler.

Oyuncu performanslarına tek tek girecek bir seviye genel olarak yoktu sahada. Fakat kafamı kurcalayan bir şey vardı. Çok daha rahat maçlarda eksikleri nedeniyle tercih edilmeyen Lahtimi, önemli bir maçın en kritik anlarında neden tercih edilir ki?