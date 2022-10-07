Gelenek ve yapılanma

Fransa, liginin yanında oluşturduğu ekolle dünya futboluna yön veren ülke.

Altyapıya yaptıkları düzenli yatırım, profesyonel eğitim, oyunun her kademesinin emeğine verdikleri değerle çalışmalarının karşılığını alıyorlar. Monaco da Fransa'nın üretken takımlarından.

Fransa Ligi üstündeki PSG hegomonyası, diğer takımları Alain Delon'un yanında Cyrano de Bergerac gibi gösterse de 2. Lig'i bile gören, hatta orada da zor günler geçiren Monaco eski günlerine döndü ve devamlılığı olan üretici bir takım haline geldi.

Maçın başında görülen kırmızı kart, iki takım arasındaki güç dengesini iyiden iyiye Monaco lehine çevirdi. Trabzonspor, hareketli hücum eden rakibi karşısında savunmada oldukça sıkıntı yaşadı.

Savunmayı orta sahada ya da daha ileride topa sahip olma üzerinden kurgulama beklentisi de kalmayan Trabzonspor'un paralize gibi görünen savunma konsantrasyonu, özellikle hücum isteği ve gücü azalınca, arttı. İkinci yarı da Trabzonspor'un durgunluğu, Monaco'nun olgunluğuyla başladı ve 10 dakika dolmadan bir de duran top golü eklediler repertuvara.

Umut'un oyuna girişi sonrası Trabzonspor oyun olarak çok ihtiyaç duyduğu" şeyleri az da olsa sağladı.

Bu yeterli mi? Asla. Trabzonspor için Avrupa kupaları prestijden fazlası demek ve kulüp, bu konuda bir gelenek sahibi. En kısa zamanda bu geleneğe uygun bir yapılanma şart.