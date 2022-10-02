Can suyu galibiyeti

Sonda söyleneceği başta söyleyerek başlayalım, Trabzonspor için bir galibiyetten fazlasıydı Kayserispor maçında alınan 3 puan. Zira Ekim ayı içerisinde oynanacak olan 7 resmi maç ve hepsinden önemlisi takımın toparlanma sürecinde olduğu anlarda istediklerini çok iyi yapamasa da aldığı bir galibiyet çok daha anlamlı ve çok daha keyifli oldu Trabzonspor için.

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Maçta artılar ve eksiler adına konuşulacak çok şey var. Ancak tribün olayları maalesef futboldaki mücadeleyi konuşmanın önüne geçebiliyor.

Ev sahibi ekip de Trabzonspor da galibiyeti çok istedi, çok çalıştı.

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Fırtına için maçı izlemeyen gözler, "Trabzonspor eskisi gibi değil" gibi yorumlar yapsa da bu gerçekten uzak bir varsayım.

Zira en az 5 pozisyonu gole çeviremeyen bir takım vardı sahada.

Şansızlık değil, biraz son pas tercihi hatası, biraz da bitiricilikteki eksiklik.

Risk almak gerekiyorsa bu maçta almak gerekiyordu ve kulübe de bunu yaptı. 4 oyuncu değişikliği sonrası maç bir anda tam anlamıyla Trabzonspor'un lehine döndü.

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Ve gelen galibiyet, adeta can suyu gibi oldu bordo-mavililere.

Ancak maçta öyle bir isim vardı ki, "Golcüler bencil olur" klişesine adeta vole vururcasına uzaklaştırdı ve bir forvetten beklenmeyecek şekilde takımının aldığı galibiyete gol olarak değil, yaptığı asistle değil, takım ruhuyla damga vurdu.