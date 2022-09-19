Fedakarlıktan galibiyete!

Takım savunmasında alan ve adam paylaşımı meselesini Trabzonspor bir türlü oturtamadı. Bu durumun sıkıntıları geçen sezondan beri görülüyor.

Topu çabuk döndüren, tekte oynayan ve direkt paslarla orta sahayı geçip ceza sahasına girme denemesinde bulunan takımlar sonuç alıyorlar bir şekilde.

Ofansif oyun noktasında Hamsik, biraz fiziksel, biraz da mental olarak, yani kendi zekasına yakın oyunu ortaya koyabilen oyunculardan destek bulduğunda Trabzonspor'u 2 gömlek üste çekiyor. Onun bu kurgusal oyundaki benzersiz katkısı Bakasetas'ın rahat şut pozisyonu bulmasını sağlıyor.

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Umut arkadaşlarına toplu-topsuz oyunlarla alan açan, fedakar bir oyun sergiledi. Ki bu, Trabzonspor hücum anlayışının ihtiyacını hissettiği bir fedakarlıktı.

Benzer pozisyonlardan birinde Bakasetas hızla Trezeguet'ye golü attırdı, ardından baskıyı iyice artıran ev sahibi, kazandığı penaltıda skoru eşitledi. Erol Bulut'un öğrencilerinin sürekli kendilerini yere bırakmaları ve oyun dışı yöntemlerle oyunu yavaşlatmaları seyir zevkini azalttı.

Bakasetas da şut tercihlerinde bencilleşince bu durağan oyunda rakibi çözebilmek çok mümkün görünmüyordu.

Neyse ki oyun güneşi, sahada kamp yapma hevesindeki Erol Bulut'un öğrencilerinden değil, Trabzonspor'un bahtına doğdu. Milli araya girilirken kritik 3 puan geldi.