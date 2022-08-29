Organize olamama!

Sıcak havada yorgun Trabzonspor'la 10 günlük dinginliğiyle Trabzon'a gelen Galatasaray ilk yarıda karşılıklı mücadele içindeydiler. Oyunu kendi lehlerine çevirmek için sahaya yansıtmaya çalıştıkları oyun, dengeyi hem oyun, hem de skor anlamında bozmaya yetmedi. Bu yetmezmiş gibi maçın hakemi de pozisyon yorumlamalarındaki tuhaf kararlar oyunu zaman zaman soğuttu. Yunus'a başta olmak üzere birçok kritik kartı da es geçti. Karar, istikrar kelimesiyle aynı kökten gelen bir kelime. Yani kararlar istikrarlı olunca bir mana ifade ediyorlar. Hakemin pozisyon yorumlamalarında istikrarlığı olduğu yegane şey karar dengesizliğiydi. Trabzonspor'un yorgunluğuna rağmen ön alanda pres denemelerinde bulunması, oyunu geniş alanda oynamaktan kaçmaması dikkat çekiciydi. Her iki takımın karşılıklı pozisyonlarla geçtiği yarının dikkat çeken isimlerinden biri Trabzonspor'un genç kalecisi Taha'ydı.



Oyunun ikinci yarısında Djaniny ve ilk yarıda aksayan Siopis'in yerine Gbamin ve Kouassi ile başladı Trabzonspor. Trezeguet oyunda tek pozisyon hariç hiç yoktu, üstüne üstlük Eren'in ofansif meziyetlerini de törpülüyordu. Onun oyunda kalması, Djaniny'nin çıkması oyunun politik kararlarından biri olsa gerek. Kouassi de verimliliği zaten tartışmalı bir oyuncu, üstüne üstlük sağ kanatta tamamen etkisizleşiyor. Bununla beraber Gbamin, Trabzonspor'un orta sahada ihtiyaç duyduğu kaliteli pasör eksikliğini anında giderdi. Eğer sağlam kalabilirse takıma kaktı vereceği muhakkak. Trabzonspor ön alanda çoğalmakta ve tercih sorunu yaşamaya devam ederken Galatasaray daha çabuk ve dengeli oynamaya çalışan taraftı. Oyunun 60. Dakikadan sonra aldığı şekil Djaniny'yi arar gibiydi. Ofansif organizasyonun bir türlü oturtmaması, Trabzonspor'da eksik oyuncuların dönüşüyle de çözülecek gibi görünmüyor.