Diyet ödendi

Daha iyi organize olan, çabuk rakip kaleye giden takım baskındı ilk yarıda.

Trabzonspor ağır kaldığı, bir türlü organize olamadığı, yapabileceği organizasyon denemeleri rakibi tarafından çözülmüş bir görüntü verdi.

İlk golde Doğucan'ın kaptırdığı top sonrası Antalyasporlu oyuncuların rakip kaleye inme hızı iki takım arasındaki farkın en belirgin haliydi. Doğucan'ın kaptırdığı topu alan Wright kaleye inerken kendisiyle beraber 4 Antalyasporlu Trabzonspor kalesine aynı tempoyla hücum ediyordu.

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Daha öncesinde de Antalyasporlu oyuncular kalabalık bir şekilde Trabzonspor yarı alanını parselliyorlar, aynı kalabalıklıkla ceza sahasına giriyorlardı.Benzeri hücum denemelerinde Trabzonspor'da bu sayı duran toplar haricinde 2'yi zor geçiyor.Takım çözülmüş bir sırrın sebep olduğu üzüntüyle Antalyaspor karşısında çaresizce debelenirken, Antalyaspor oyuna ağırlığını koyacağının sinyallerini veriyordu.Derken, yine olanca hızıyla Trabzonspor kalesine kalabalık bir şekilde hücum eden Antalyaspor önce penaltı kazandı, ardından da ikinci golü. Fark ikiye çıkınca Trabzonspor -bu satırların yazarına göre- geç kaldığı hamlesini yaptı.

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Ömür ve Bardhi'nin oyuna girmesi sonrasında Trabzonspor hız olarak Antalyaspor'u dengelemeye başladı. Günümüz futbolunun en belirleyici özelliği hız, Trabzonspor'un oyunundaki hareketsizliğin de ana sebebiydi.Bardhi ve Ömür'le birlikte biraz daha hareketlenen Trabzonspor kısa sürede farkı bire indiren golü buluyordu.Oyunu şaşırtıcı bir şekilde hızlandırmayı denediği her anda tehlike yaratan Trabzonspor, benzeri bir pozisyonda Bardhi'nin plasesiyle golü bulup skoru eşitledi.Buna rağmen oyunda tempo yapmak yerine ezberlerine dönen, tabiri caizse fabrika ayarlarına dönen Trabzonspor basit bir pas hatası sonrası yendiği golden sonra mental olarak toparlanamadı.Trabzonspor ilk yarıda oynadığı tuhaf oyunun diyetini ödedi aslında maç boyunca. Bu tuhaflık iyiden iyi de sıradanlaşıyor ve sıradanlaşan şeylere çözüm üretmek hep zor olmuştur.Böyle bir maçın ardından hakemi eleştirmek mazerete sığınmak gibi olur ama hakemin bu kötü performansla sanırım en büyük şansı bu skor oldu.