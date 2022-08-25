Özeleştiri zamanı

Trabzonspor rotasyonu düzgün ayarlayamadığı için ligde de yara aldığı bir süreçten geçti.

Saha dışında kağıt üstünde karşılaşma sonrası konuşmalarında olduğunu sandığı, iddia ettiği şeylerin gerçekte öyle olmadığını, yani var sandığı şeylerin aslında yok olduğunu gördü.

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Ama en acısı da Şampiyonlar ligi hayalinin bu sezon özelinde yok olması oldu.Trabzonspor'un gerçekçi bir baskısı yoktu, nedense ilk maç sonunda "var" sanıyordu.Trabzonspor'un rakibi zorlayacak süreklilikte bir temposu yoktu.Var sanıyordu. Trabzonspor'un rakibin ön alan baskısına karşı üretebildiği bir çözüm yoktu, var sanıyordu.

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Bu yokların var sanıldığı ortamda gerçeklerle yüzleşmek için en temel ihtiyaç özeleştiri.Trabzonspor'un 180 dakika boyunca gerçekçi hiçbir üretimi ve yaklaşımı yoktu.Halbuki ilk maç pek çok konuda fikir verebilirdi, ama nedense Trabzonspor cephesi bu fikirlere ihtiyacı yok sanıyordu.Trabzonspor geçen sezon kendini yeniden var etmesini bilirken aklı başında, ayakları yere sağlam basan, kollektif bir takımdı her şeyiyle.Kulübesinden tribününe kadar.Şehrin ve kulübün kaybettiği sanılan, artık yok olduğu sanılan şeylerin varlıklarını yeniden göstermesiyle "Buradayım" demişti Trabzonspor.Şimdi yeniden var olma zamanı.Aklı, eleştiriyi, kendinden başkasını yok saymadan… Bordo mavili takım bundan sonraki süreçte Avrupa Ligi'nde taraftarını mutlu etmek için çalışmalı.