Takım kendini arıyor
Stadyum boş sayılır ama size bir şey söyleyeyim. Bazı maçlarda stadyumun boş olması dolu olmasından evladır.
Kızılyıldız da öyle bir karşılaşmaydı.
Oyun konuşulur, arayış güzel.
Bu çeşit maçlarda alınan sonuç oyundan önemlidir.
Hele ki büyük beklentilerle alınmış, kendini daha evvel kanıtlamış ama bir şekilde lige tutuk başlamış oyuncuların yıldızlaşmasıyla geliyorsa galibiyet.
Siopis bu takımın oynadığı oyunun tarzına göre sırayla vazgeçilmez, önemli ve gerekli.
Hamsik'in istekli ve keyif verici oyunu takımın nefes almasını sağladı.
Maxi Gomez, Valencia günlerinden bir kesit sundu ki o günler ne onun hatırlamak, ne bizim tekrarını görmek isteyeceğimiz günler. Takım kendini arıyor, aramak zorunda.
***Bulması zaman alabilir, bilemeyiz.
Mühim olan aramaydı, futbol bir arayışın oyunu.
Ve bir şeyler bulma şansınız arama isteğinizle doğru orantılı.
Mühim bir galibiyet. Rakip bir kişi eksikken yenen gol aranan morali bulmanın rehaveti neticesinde yaşanan konsantrasyon kaybına dikkat çekti tekrar.
Avrupa'da yola devam ümidi aşılaması, takımın moralini yükseltmesi açısından daha da değerli.
Gecenin tek şanssız tarafı Abdülkadir. İnşallah önemli bir şeyi yoktur Ömür'ün zira bu arayışa en çok katkı sağlayacak isimlerden biri o, her şeye rağmen.
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