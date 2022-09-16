Takım kendini arıyor

Stadyum boş sayılır ama size bir şey söyleyeyim. Bazı maçlarda stadyumun boş olması dolu olmasından evladır.

Kızılyıldız da öyle bir karşılaşmaydı.

Oyun konuşulur, arayış güzel.

Bu çeşit maçlarda alınan sonuç oyundan önemlidir.

Hele ki büyük beklentilerle alınmış, kendini daha evvel kanıtlamış ama bir şekilde lige tutuk başlamış oyuncuların yıldızlaşmasıyla geliyorsa galibiyet.

Siopis bu takımın oynadığı oyunun tarzına göre sırayla vazgeçilmez, önemli ve gerekli.

Hamsik'in istekli ve keyif verici oyunu takımın nefes almasını sağladı.

Maxi Gomez, Valencia günlerinden bir kesit sundu ki o günler ne onun hatırlamak, ne bizim tekrarını görmek isteyeceğimiz günler. Takım kendini arıyor, aramak zorunda.

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