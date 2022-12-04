Olumlu sinyaller

ilk hazırlık maçı, ilk sınav. Peres'in dönüşü belli ki sağ kanada işlevsellik katacak. Öyle ki o tarafta yokları oynamasına alıştığımız Trezeguet bile oldukça dinamik oynadı. Göbekte akıcı ve etkili bir Trabzonspor vardı ve Abdülkadir özgür kaldıkça formunu yakalıyor gibiydi. Ön alanda baskı dikkat çekici ama bu baskının tehlikeye dönüşmesi için gerekli hıza halen daha sahip değildi Trabzonspor. Savunmadan hızlı çıkışlarda, yani hocanın geçiş oyunu dediği oyunlarda Trabzonspor duraklamayı ve pas oyununu tercih etti. İkinci yarıda Trabzonspor oyuncu değişiklikleriyle sistem ve oyuncu yapısı arasındaki bağı bize gösterdi. İkinci yarıda sahada boy gösteren Trabzonsporlu oyuncular birbirlerinden, en başta da ilk yarıdakilerden, farklı oyunculardı. Onlar ayrı bir oyunun parçaları olabilirler. Dolayısıyla Trabzonspor bir oyun çeşitliliği oturtmak zorunda. O çeşitliliğe göre de kadro tercihleri… Bu Trabzonspor'un kadro yapısına bakıldığında şu an için zor gözüküyor.