Hazırlığa devam

Trabzonspor ikinci dönem hazırlıklarının son aşaması olan Kasımpaşa maçına sezon boyu alıştığı ve alıştırdığı tempoyla başladı. Topa sahip olma anlayışını devam ettiren Abdullah Avcı'nın öğrencileri, hücumda daha fazla çeşitliliğe sahip olmalarının da etkisiyle daha efektif bir görüntü çizdiler ilk yarı boyunca. Visca'nın henüz hazır olmasa da varlığı ve inceciliği, Trezeguet'nin dinamik görüntüsü, Hamsik'in klası ve iştahı ile oyuna ağırlığını koydu Trabzonspor. Gol de benzeri bir çeşitliliğin son perdesi olarak Hamsik'in geriden gönderdiği bir topa Umut'un ve Bakasetas'ın yaptığı koşu neticesinde geldi. Kasımpaşa ikinci yarı daha ofansif ve baskılı başladı. Trabzonspor oyunu kurgulamakta bocaladı. Özellikle Hamsik sonrası oyuna giren Bardhi ve Bakasetas'ın baskı karşısında takımın beklediği aklı ve rahatlatıcı oyunu ortaya koyamaması, çok iyi başlayan Arif'in iyice oyundan düşmesi, Hüseyin'in kenarda toplu oyun alışkanlığının olmaması öne çıkan sebeplerdi. Bir de kalite ve dinamizm gerektiren topla çıkma oyununda ısrar… Bazen su gibi olmak gerekiyor, oyun başka bir şey çağırdığında soluklanmak, geri çekilerek denge sağlamak… Trabzonspor'un ısrarla oynamaya çalıştığı oyun ezber kadar kalite ve sakinlik de istiyor. Bunu daha çok çalışmayla değil, doğru oyuncularla sağlayabiliyorsunuz. Doğru da aranınca bulunan bir şey. Yalnızca saha içinde değil, saha dışında da...